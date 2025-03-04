新华社科威特城3月3日电（记者尹炣）中国能建葛洲坝集团3日与科威特住房福利总署正式签署南萨阿德阿卜杜拉新城基础设施两个项目标段合同，总价值1.72亿科威特第纳尔（约合5.57亿美元）。

科中官员及企业代表等出席了当天在科威特首都科威特城举行的签约仪式。

此次签署的合同内容包括新城社区区块内道路、管网、照明、灌溉系统等基础设施建设。中国葛洲坝集团国际工程有限公司董事长刘怀亮在签字仪式上表示，此次与科威特住房福利总署再次签约阿卜杜拉新城项目，是深化中科经贸合作、助力科威特“2035国家愿景”的具体实践。

科威特市政和住房事务国务大臣马沙里表示，这一合同的签署“非常重要”。他同时表达了对中国企业的信心。

中国驻科威特大使张建卫表示，阿卜杜拉新城项目建成后将有助于改善科威特人民的生活条件。中方鼓励中国企业加强与科威特在各领域的合作，特别是在住房领域。

南萨阿德阿卜杜拉新城位于科威特城西南约25公里处，占地约64平方公里，是科威特“2035国家愿景”规划中的标志性工程之一，包括2万余套住房和配套基础服务设施的建设，共分为4个项目标段。2023年10月，中国能建葛洲坝集团与科威特住房福利总署就新城第一标段项目签订总承包合同。

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