人民网曼谷3月3日电 （记者刘慧）3月2日，“友谊之声·中泰合鸣——中泰建交50周年合唱音乐会”在曼谷中国文化中心举办，中国交响乐团合唱团为当地观众带来了一场精彩绝伦的合唱音乐盛宴。中国驻泰国大使夫人王欢，中国驻泰国大使馆公使衔参赞常禹萌，泰国前副总理、泰中文化促进委员会主席披尼·扎禄颂巴，中国交响乐团副团长廖燕茹，诗纳卡琳威洛大学校长春拉威·杰拉吉，曼谷中国文化中心负责人赵歆等出席活动。

赵歆在欢迎辞中对中国交响乐团的到来表示欢迎和感谢。她表示，半个世纪以来，中泰两国始终保持着密切的友好关系，在文化、经济及教育等领域的合作不断深化。音乐是跨越语言和文化的桥梁，希望通过这场音乐会，共同庆祝中泰建交50周年的辉煌历程，展望两国更加美好的未来。

廖燕茹表示，中国交响乐团为本次音乐会精心准备了中国耳熟能详的民族音乐作品，也带来了世界著名的合唱曲目。期待通过音乐的力量，进一步深化泰国对中国文化的认识，架起中泰民心相通的桥梁，以此契机为未来两国的艺术交流合作注入全新动力。

演出在诗纳卡琳威洛大学合唱团倾情献唱的歌曲中拉开序幕，合唱团成员以饱满的热情和纯净的音色，为整场音乐会带来了青春的风采。随后，中国交响乐团合唱团隆重登场，歌唱家们首先带来了赫哲族民歌《乌苏里船歌》、蒙古族民歌《牧歌》、新疆民歌《青春舞曲》与地方名曲《彩云追月》。接下来的曲目则涵盖了中国经典独唱与合唱作品，如《枉凝眉》《采茶舞曲》《在水一方》《思念》等，每一曲都充满了真挚的情感，令在场观众陶醉其中。

诗纳卡琳威洛大学合唱团倾情献唱。曼谷中国文化中心供图

后半场，合唱团演唱了世界著名的合唱作品《纳布科》和《布兰诗歌》的选段，令现场观众惊喜不已，雷鸣般的掌声经久不息。为了回应观众的热情，中国交响乐团合唱团谢幕后再次登场，献上了返场演出曲目《我和我的祖国》。演出结束后，观众纷纷起立鼓掌，向中国交响乐团合唱团的歌唱家表达由衷的敬意。

中国交响乐团合唱团奉献了精彩的演出。曼谷中国文化中心供图

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