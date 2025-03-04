人民网曼谷3月3日电 （记者刘慧）3月1日，曼谷王家交响乐团与中国国家交响乐团首次合作在泰国文化中心举办“中泰友谊音乐会”，隆重庆祝中泰建交50周年。中国驻泰国大使韩志强及夫人王欢，泰国外交部副次长切塔攀，泰国文化部副次长育提佳，曼谷王家交响乐团理事会副主席坤仁迪帕瓦迪，以及多国驻泰使团代表、在泰华侨华人及中泰媒体等1500余人共同出席。

韩志强表示，建交半个世纪以来，中泰两国始终坚持相互尊重、平等相待，真诚互信、守望相助，各领域合作成果丰硕，“中泰一家亲”历久弥新。音乐是跨越国界的桥梁。此次音乐会将奏响中泰文化交流互鉴的精彩华章，也将鼓舞两国人民以建交50周年为新起点，携手推动中泰命运共同体建设，开创中泰关系新的美好未来。

切塔攀表示，50年来无论风云变幻，泰中两国始终守望相助、彼此支持、共同发展，各层级交流合作日趋密切。此次泰中友谊音乐会是落实两国领导人重要共识的积极行动，是两国人民特殊情谊的生动体现，也将激励我们推进更为稳定、更加繁荣、更可持续的中泰命运共同体建设。

音乐会上，中泰音乐家联袂演绎了两国音乐经典“黄河大合唱”“纪念普密蓬国王组曲”，以经典的旋律礼赞中泰民族精神，奏响中泰友好发展的时代强音。婉转悠扬的乐曲和气势磅礴的歌声中，中泰两国音乐家以精湛的艺术带给观众一场不同寻常的精神盛宴，赢得现场观众经久不息的掌声。

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