人民网柏林3月3日电 （记者刘仲华）2024年底，在哥伦比亚举办的联合国旅游组织执行委员会第122次会议上，奥地利蒂罗尔州圣约翰小镇成为唯一一个入选2024年“最佳旅游乡村”的奥地利村镇。这为它的冬季旅游增添了更多人气。

圣约翰是奥地利最有人气的乡村旅游小镇之一。人民网记者 刘仲华摄

走进圣约翰旅游中心，巴巴拉·多特林格和尼娜·瓦克尔正在为游客提供咨询。“我们俩作为协调员全程参与了‘最佳旅游乡村’的申报工作。评比结果出来后，全镇居民都为获得这一荣誉感到无比欣喜和自豪。”多特林格开心地指着前台摆放的“最佳旅游乡村”证书告诉记者。

巴巴拉·多特林格和尼娜·瓦克尔全程参与了“最佳旅游乡村”申报工作。人民网记者 刘仲华摄

联合国世界旅游组织介绍，蒂罗尔州的圣约翰坐落在海拔659米的基茨比厄尔阿尔卑斯山上，是一个充满活力的村镇。圣约翰的历史可以追溯到六、七世纪，现在已经发展成为一个拥有9885名居民的面积约60平方公里的社区。这里四季都可以旅游，从冬季滑雪到夏季徒步，还有山地自行车运动等。圣约翰以其独特的自然美景、文化遗产和引人入胜的社区活动而闻名，体现了蒂罗尔人的热情好客精神。

“阿尔卑斯的壮丽山景和峡谷为让游客叹为观止，他们不管是徒步、滑雪还是山地骑行，都会沉浸于美丽的大自然之中，增强了整体旅行体验。”瓦克尔介绍，除自然风光外，近年来圣约翰还着重展示当地悠久的历史和文化，比如修复历史遗迹、开设更多博物馆，为游客提供历史导览游以深入了解当地文化。“每年夏天我们还举办阿尔卑斯国际舞蹈节以及著名的‘饺子节’等活动，吸引更多人参与文化遗产的保护和传承。”

旅游业的发展为圣约翰创造了源源不断的收入和就业机会，为当地经济和企业发展作出巨大贡献。此外，旅游业还带动了道路和公共交通等基础设施的发展，使游客和居民都能从中受益。圣约翰近年来启用的创新数字化交通引导系统，就得到联合国世界旅游组织的表扬。

数字化交通引导系统提高了当地出行效率。人民网记者 刘仲华摄

从高速公路下国道进入圣约翰前，路边有一块大型荧光屏，上面显示着镇中心停车位的数量，和城区主要道路的实时交通状况。开车经过大屏幕的司机，都会抬头看一眼。多特林格说，“数字化交通引导系统通过应用GPS和人工智能技术，提供实时交通状况信息，减少拥堵和改善导航，缩短了旅行时间，提高了游客和当地居民的出行效率。同时也为可持续发展作出贡献。”

共享办公场所“空间”为前来旅游的人提供临时办公场所。人民网记者 刘仲华摄

圣约翰的另一项创新是为本地居民和游客提供现代化且充满灵感的共享办公场所“空间”。走进镇中心的一栋古朴建筑，二层设有4间办公室、一个大会议室、两间共享办公室。“这里为那些希望兼顾工作和休闲的人提供了理想场所。人们在享受假期的同时轻松实现工作与休闲的平衡。”望着窗外的雪山，瓦克尔笑着说，“在风景如画的山谷小镇远程工作，一定会有最高的工作效率。”

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