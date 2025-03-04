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巴士拉的“花格窗”

2025年03月04日09:26 | 来源：人民网-国际频道
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人民网迪拜3月4日电 （记者管克江）伊拉克南部城市巴士拉老城区，一栋栋“花格窗”老房子逐步向世人开放。这种被称为“谢纳希尔”或者“马什拉比亚”的建筑有着典型的伊斯兰风格，其窗户、阳台或屏风用木格子制成，既能提供通风和采光，又能保护隐私。

阿尔莎河边的花格窗房子。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

阿尔莎河边的花格窗房子。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

巴士拉的花格窗老房子一般有两层。据介绍，这一风格从13世纪的阿巴斯王朝时期（该王朝定都巴格达）开始盛行，并延续到20世纪早期。巴士拉的南部街区曾一度全为该风格建筑。据介绍，用于制作窗户的雕花木板均用特殊工艺处理过，因此能不受白蚁侵蚀，长久保存。

一名大学生在老房子前拍摄毕业照。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

一名大学生在老房子前拍摄毕业照。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

2022年，联合国教科文组织在巴士拉开始一项行动，清理流经市中心的阿尔莎河河道并修复河边的花格窗老房子。伊拉克历史学家萨迪克·哈苏姆表示，目前修复的一些老房子已有150多年历史。过去能住进“花格窗”的一般都是富裕家庭或者外交官员。这些“花格窗”保留着巴士拉的历史印记。

巴士拉的老街道。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

巴士拉的老街道。人民网 伊纳斯·易卜拉欣摄

(责编：贾文婷、杨牧)

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