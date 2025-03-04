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中国援坦桑尼亚医疗队在当地孤儿院开展义诊

2025年03月04日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社达累斯萨拉姆3月3日电（记者华洪立）中国第27批援坦桑尼亚医疗队2日在坦桑尼亚达累斯萨拉姆的一家孤儿院开展义诊活动。

　　此次义诊活动中，中国医疗队专家对当地80余名孤儿进行体格检查并提供健康咨询服务。医疗队还向孩子们宣教了定期服用驱虫药的重要性，演示保持手部卫生的六步洗手法，并为孤儿院捐赠一批急需药品。

　　孤儿院院长哈桑表示，非常感谢中国医疗队的义诊服务和给孤儿院带来的急需药品，让孩子们感受到来自中国医生的善意。此次义诊充分展现中国医生精湛的医术及高尚的国际人道主义精神，加深了两国人民之间的友谊。

　　第27批医疗队队长张军桥表示，援非医生是中非友谊的使者，服务社区百姓、讲好中国故事和传播中国文化是中国医疗队的责任和义务。队员们表示，希望通过自己的点滴努力，为孤儿院的孩子们带来温暖，为中坦两国的友谊事业尽一份力量。

　　据介绍，截至目前，已有27批中国医疗队赴坦桑尼亚提供医疗服务，累计救治病患约2000万人次，并帮助所在医院填补了多项技术空白。

(责编：曹欣悦、崔越)

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