新华社北京3月3日电 题：美乌谈崩后，美欧乌拉扯加剧

新华社记者

十余个欧洲和欧盟国家，以及乌克兰和加拿大的领导人3月2日在英国伦敦举行峰会，就乌克兰危机和欧洲防务问题进行讨论。在这场美乌领导人对话“不欢而散”后举行的会议上，各方就支持乌克兰的四个步骤达成一致。同日，法国和英国联合提出一项为期一个月的俄乌部分停火协议。

分析人士指出，在乌克兰危机问题上，面对美国的“冷脸”，欧洲出于自身安全、经济等诉求，力图“上桌”并施加真正影响。美欧不断拉扯、分歧明显，跨大西洋关系裂痕加深。

欧洲协调对乌立场

自美国开启与俄罗斯的直接对话以来，欧洲国家一直担忧在乌克兰危机谈判中只能坐“小孩桌”。美乌领导人发生激烈争吵后，欧洲多国领导人纷纷声援乌总统泽连斯基，英国和法国展开密集外交斡旋，并推出欧洲计划。

3月2日举行的伦敦峰会旨在协调欧洲对乌立场，与会各方一致同意支持乌克兰的四个步骤，包括继续向乌克兰提供军事援助等。

3月2日，在英国首都伦敦，英国首相斯塔默（右二）、法国总统马克龙（左二）和乌克兰总统泽连斯基（右一）出席峰会。新华社发（英国首相府供图）

英国首相斯塔默还宣布，英国将允许乌克兰使用16亿英镑的英国出口融资购买约5000枚防空导弹，这些导弹将在英国制造。同日，马克龙在接受法国《费加罗报》采访时表示，法英联合提出一项为期一个月的俄乌部分停火协议，主要针对空、海以及能源基础设施，但不包括地面停火。泽连斯基当晚在接受英国广播公司采访时表示，他“知道一切”，但未进一步表态。

分析人士指出，欧洲正努力保持影响力并维护其利益。如斯塔默所说，欧洲正处于历史的十字路口，需加紧努力，迎接欧洲“一代人一遇的时刻”。

美国《华尔街日报》文章说，欧洲希望为乌克兰制定“和平计划”。美国有线电视新闻网文章认为，欧洲的计划似乎注定要与上月开启的美俄直接会谈相抗衡。

美加大对乌施压

在泽连斯基同美国总统特朗普、副总统万斯因激烈争吵不欢而散后，美国政府继续对乌克兰施压。

美国总统国家安全事务助理华尔兹2日接受媒体采访时说：“我们需要一个能够与我们打交道、最终与俄罗斯人打交道并结束这场冲突的（乌方）领导人。”美国国会众议院议长约翰逊也表示，如果泽连斯基不改变，乌克兰需要“别人来领导”。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者 胡友松 摄

对于美乌未能在白宫达成矿产协议，美国财政部长贝森特2日在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，“在没有（俄乌）和平协议的情况下，不可能达成经济协议”。美国《华盛顿邮报》援引一名美国高级官员的话报道，美国政府正在考虑“暂停所有正在进行的对乌运输”。此举或将影响运往乌克兰的雷达、车辆、弹药和导弹等。

分析人士指出，这是乌克兰危机全面升级以来，美乌关系最糟糕的时刻。美乌双方在如何解决乌克兰危机上存在重大分歧，乌克兰试图“以矿产换安全”，但美国显然想要更多。

“黑手党式做派。”英国《经济学人》网站这样形容美国的做法。文章说，美国正在建立新体系，这种新体系有新的等级秩序。“美国位居首位。美国的盟友排在末尾，它们的依赖和忠诚被视为可利用的弱点。”

美欧竞相争利

分析人士认为，面对乌克兰危机，欧洲与美国均以己方利益优先，分歧与矛盾日益凸显，跨大西洋关系裂痕不断加深。

2月27日，美国总统特朗普（右）与英国首相斯塔默在华盛顿白宫出席联合记者会。新华社记者 胡友松 摄

英国前国防大臣本·华莱士日前在接受媒体采访时说，欧洲和美国在对待乌克兰时并无本质不同，都关注自身利益。它们向乌克兰提供旧军事装备，借此给本国军队的装备“更新换代”。欧美提供给乌克兰的很大一部分援助都在本国生产，从而为自己创造了大量就业。

斯塔默对英国以及欧洲的利益诉求毫不讳言。他说，乌克兰问题事关英国国家安全和利益，俄乌冲突爆发以来，英国经受了生活成本危机、能源危机等挑战；努力解决乌克兰问题并实现欧洲持久和平，既符合英国利益，也符合欧洲和乌克兰利益。

英国《卫报》援引乌克兰人帕尔沃的话说，“在美国眼里，我们（乌克兰）是可以变卖的资产，而欧洲人只关注他们自己”。

美国智库战略与国际问题研究中心近日发布的一份报告指出，美国在处理外交关系上展现出日益明显的“交易型视角”。除美乌矿产协议外，美国也对格陵兰岛、加拿大甚至是俄罗斯的矿产表现出兴趣。可以预见，在特朗普执政期间，不论是乌克兰、欧洲还是北约，如果它们不能提供战略资源或经济补偿作为“回报”，那么它们能从美国那里得到的安全保障将大幅缩水。

立陶宛智库地缘和安全研究中心主任利纳斯·科亚拉认为，欧洲需要承认在提供安全保障方面尚无法找到美国的替代品，因此欧洲要学着更加独立、更多依靠自己。

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