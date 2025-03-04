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世界移动通信大会聚焦5G与人工智能融合创新

2025年03月04日08:47 | 来源：新华网
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　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，参观者与多维触觉灵巧手互动。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，参观者与多维触觉灵巧手互动。新华社记者 赵丁喆 摄

　　新华社西班牙巴塞罗那3月3日电（记者康逸　单玮怡）为期4天的2025年世界移动通信大会3日在西班牙巴塞罗那会展中心拉开帷幕。今年大会主题是“汇聚·连接·创造”，重点关注5G演进和人工智能，探讨二者相互赋能、深度融合等议题，同时关注移动通信领域的最新技术和趋势。

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们观看机器狗演示。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们观看机器狗演示。新华社记者 赵丁喆 摄

　　大会主办方全球移动通信系统协会会长葛瑞德在主旨演讲中表示，通信行业持续改变世界运作方式。2024年，全球5G连接数量达到20亿，5G成为所有移动通信技术中增长速度最快的一代。他说：“今天，我们正处于一场新技术革命的核心，有如此多发展机遇摆在我们面前，是时候该消除壁垒、携手促进增长了。”

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们体验头显设备。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们体验头显设备。新华社记者 赵丁喆 摄

　　全球移动通信系统协会当天发布了名为《2025年移动经济》的报告。报告指出，世界各国正越来越多地受益于5G、物联网和人工智能等移动服务和数字技术带来的生产力和效率提升。2024年，移动通信技术和服务占全球GDP总量的5.8%，预计到2030年，这一数字将上升至8.4%。

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，参观者拍摄手机展品。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，参观者拍摄手机展品。新华社记者 赵丁喆 摄

　　据悉，今年大会将汇聚超过2800家参展商和1200多名演讲者，预计参会人数将超过10万。大会吸引了包括中国联通、中国移动、中国电信、华为、中兴、联想、小米、科大讯飞等在内的300多家中国企业，这些企业将分享领域内最新发展洞察和创新成果，包括全系列、全场景的5G-A（5G的增强版）产品解决方案，汽车、智能电脑、手机以及AR智能眼镜、智能手表等可穿戴终端产品。

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，全球移动通信系统协会会长葛瑞德发表主旨演讲。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，全球移动通信系统协会会长葛瑞德发表主旨演讲。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，一名男子查看华为三折叠屏手机。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，一名男子查看华为三折叠屏手机。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，参观者与多维触觉灵巧手互动。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，参观者与多维触觉灵巧手互动。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们观看一款无人机。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们观看一款无人机。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，一名参观者走过头显设备展台。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，一名参观者走过头显设备展台。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们观看小米汽车。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们观看小米汽车。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，人们在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上参观。新华社记者 赵丁喆 摄

　　3月3日，人们在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上参观。新华社记者 赵丁喆 摄

　　这是在西班牙巴塞罗那2025年世界移动通信大会一处展台上拍摄的头显设备（3月3日摄）。新华社记者 赵丁喆 摄

　　这是在西班牙巴塞罗那2025年世界移动通信大会一处展台上拍摄的头显设备（3月3日摄）。新华社记者 赵丁喆 摄

(责编：曹欣悦、崔越)

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