新华社伦敦3月3日电 题：伦敦峰会对解决乌克兰危机有何影响

新华社记者郑博非

十余个欧洲和欧盟国家，以及乌克兰和加拿大的领导人2日在英国伦敦举行峰会，就乌克兰危机和欧洲防务问题进行讨论。

峰会为何在英国举行？随着美欧在乌克兰危机上分歧凸显，欧洲能否走出自主防务困局？美乌关系向何处去？

峰会为何在英国举行

英国首相斯塔默曾多次表示，捍卫乌克兰的安全就是捍卫英国和欧洲自己的安全，将乌克兰问题放置在确保本国安全的同等位置之上。斯塔默此前提出，英国准备在必要时向乌克兰派遣部队。

在美国外交政策不确定性增加的背景下，斯塔默在2日的峰会上表示，作为欧洲主要大国，英国日益认识到与欧盟加强伙伴关系的重要性，在重大战略安全上需要获得欧洲盟友的支持，而不是在一旁观望等待。

英国舆论认为，脱欧之后，英国获得游离于欧盟之外进行外交斡旋的主动权。英美关系有特殊性，美乌领导人在白宫发生争吵后，英方试图为双方“降温”，努力扮演“中间人”的角色。

俄罗斯总统新闻秘书佩斯科夫3日说，欧洲国家领导人在伦敦召开峰会并宣布继续增加对乌克兰提供军事援助，“不是为了实现和平，而是为了继续战争”。

欧洲能否走出自主防务困局

英媒称，此次伦敦峰会也是欧洲寻求在乌克兰危机中主导外交努力的一次尝试。英国《卫报》文章说，在对“乌克兰和平协议”产生真正影响之前，欧洲还有很多事情要做。

英国伯明翰大学教授约翰·布赖森表示，欧洲正逐步形成更具整合性的安全观，并由欧洲自身主导，而不是单纯依赖美国。伦敦政治经济学院教授伊恩·贝格说，欧洲各国意识到，美国可能不再是他们可以依赖的伙伴，欧洲必须迅速明确自己的立场。

斯塔默2日表示，英法两国将领导一个“志愿者联盟”，为乌克兰提供安全保障，并制订结束与俄罗斯战争的计划。但有英国官员承认，如果没有美国的军事后盾，包括空中掩护和情报支持，欧洲部队在乌克兰的行动仍将难以维系。

佩斯科夫认为，西方国家内部已经出现分化，“集体性”正在丧失，一些国家的立场发生变化，但部分国家仍坚持支持乌克兰，支持军事冲突，不认为应尽快走向和平。

美乌关系向何处去

美国多名高级官员2日接受美国媒体采访时批评泽连斯基与特朗普会晤时的表现，并称如果泽连斯基不能通过谈判结束俄乌冲突，那么乌克兰就该换个领导人。

泽连斯基2日表示，他从伦敦峰会收获了“欧洲的明确支持”，而乌方随时准备与相关方“合作”。他说，尽管未能在美国白宫达成美乌矿产协议，但他仍“愿意”签署该协议。尽管同特朗普的会晤充满摩擦，他仍愿意与美国进行“建设性对话”。如果收到邀请，他愿意重返白宫进行进一步会谈。

斯塔默称，特朗普希望达成能实现持久和平的协议并结束乌克兰危机，但泽连斯基担忧的是，达成协议后和平是否能得到保障以及协议内容是否能得到执行。

(责编：曹欣悦、崔越)