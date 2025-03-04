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伊朗外交部：国际原子能机构关于伊核计划性质说法“不实”

2025年03月04日08:44 | 来源：新华网
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3月3日，伊朗外交部发言人巴加埃在德黑兰出席新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

3月3日，伊朗外交部发言人巴加埃在德黑兰出席新闻发布会。新华社记者 沙达提 摄

新华社德黑兰3月3日电（记者陈霄 沙达提）伊朗外交部发言人巴加埃3日在德黑兰表示，国际原子能机构及其总干事格罗西关于伊朗核计划性质的说法“不实”。

此前，国际原子能机构称伊朗自去年12月以来“大幅提高”高浓缩铀产量，“进一步增加准武器级材料储备”，格罗西也曾发表类似评论。

巴加埃说，这种言论完全没有现实依据。伊朗的核计划已多次被证明是在全面保障监督协定和《不扩散核武器条约》的框架内进行的。

巴加埃表示，伊方希望国际原子能机构总干事在其权力和职责范围内行事，根据“政治猜测”发表评论既不属于总干事职责范围，也无助于解决伊朗核计划问题。伊朗将视该机构在未来几周和几个月内的决定，并以此为基础采取必要行动。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议，伊朗承诺限制其核计划，以换取国际社会解除对伊制裁。2018年5月，美国单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

(责编：曹欣悦、崔越)

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