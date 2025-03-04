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加拿大官员：加美贸易伙伴关系已不复从前

2025年03月04日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社渥太华3月3日电（记者林威）加拿大自然资源部长威尔金森日前表示，即使美国取消对加拿大加征关税措施，加拿大和美国的贸易伙伴关系也已不复从前。

　　在美国对加拿大加征关税日期日益临近之际，威尔金森2日晚在社交媒体上发布视频说，加拿大自1988年与美国签署自由贸易协定以来一直将美国视为朋友和合作伙伴，但他认为如今即使取消加征关税，两国关系也不会回到从前。

　　威尔金森表示，加拿大对美国加征关税的回应是为了引起美国人的担忧，并促使美方回到谈判桌前。他认为，加拿大应采取让经济更具弹性的做法：一是减少地方之间的贸易壁垒；二是深化与其他国家的贸易关系；三是消除铁路和港口的瓶颈，使加拿大产品更容易进入其他市场；四是考虑扩大加拿大能源基础设施和出口。

　　美国总统特朗普2月1日签署行政令，对进口自墨西哥、加拿大两国的产品加征25%的关税，其中对加拿大能源产品的加税幅度为10%。加拿大总理特鲁多同日宣布，将对价值1550亿加元（1美元约合1.45加元）的美国输加产品加征25%的关税，以应对美国对加拿大产品加征关税。2月3日，特朗普宣布对加墨两国加征关税措施暂缓30天实施，并继续进行谈判。根据这一决定，相关加征关税措施将于3月4日生效。

(责编：曹欣悦、崔越)

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