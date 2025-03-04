新华社联合国3月2日电 （记者施春）联合国秘书长古特雷斯2日呼吁立即恢复向加沙地带提供人道主义援助，并防止加沙地带再次陷入敌对状态。

联合国秘书长发言人2日发表声明说，古特雷斯敦促各方尽一切努力防止加沙地带再次陷入敌对状态，呼吁立即恢复向加沙地带提供人道主义援助，以及释放所有被扣押人员。

古特雷斯1日还在加沙地带停火协议第一阶段结束之日发表声明说，过去六周为巴勒斯坦人和以色列人提供了一个脆弱但至关重要的喘息之机。实现永久停火和释放所有被扣押人员对防止加沙局势升级和避免给平民造成更严重后果至关重要。他敦促各方保持最大限度克制，寻找通向下一阶段停火协议的道路。

以色列总理办公室2日发表声明说，自即日起，以色列将暂停允许一切物资进入加沙地带。作出上述决定的原因是加沙地带停火协议第一阶段已完成，且巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）拒绝接受美国中东问题特使威特科夫提出的临时停火方案。

以色列与哈马斯1月15日就加沙地带停火达成协议，1月19日生效。停火第一阶段持续6周，定于3月1日结束。第二阶段停火谈判原定于2月3日开始。但在停火第一阶段，以色列和哈马斯屡屡指责对方违反停火协议，也并未依照协议在2月初进行关于第二阶段停火的实质性谈判。

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 18 版）

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