新华社维也纳3月3日电 （记者于涛、刘昕宇）由奥地利人民党、社民党和新奥地利党三党联合组成的奥地利新一届政府3日宣誓就职，人民党党首克里斯蒂安·施托克尔成为奥地利新总理。

奥地利总统范德贝伦当天上午在总统府向新内阁全体成员颁发委任状。随后，看守政府总理沙伦贝格在总理府与施托克尔完成权力交接。

新内阁共有21名成员。其中，人民党提名总理及5名部长、3名国务秘书人选；社民党提名包括副总理在内的6名部长、3名国务秘书人选；新奥地利党提名2名部长和1名国务秘书人选。

2024年9月29日，奥地利举行国民议会选举，极右翼民粹主义的自由党首次成为议会第一大党，但所获议席未超半数。中右翼人民党位居第二，中左翼社民党排名第三。范德贝伦先后授权时任总理、人民党党首内哈默和自由党党首基克尔组建新政府，但两人组阁均以失败告终。2025年2月27日，奥地利人民党、社民党和新奥地利党宣布就组建三党联合政府达成协议。

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 18 版）

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