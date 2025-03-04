到2030年，人工智能可为非洲带来2.9万亿美元经济增长

本报记者 邹 松

在南非约翰内斯堡举行的非洲人工智能博览会上，参展商向观众介绍一款餐饮服务机器人。

本报非洲中心分社 泽维尔·韦斯特摄

“微笑，眨眼睛”“随便说一句话”……按照工作人员的指令，一个与测试者身材比例相同的人工智能卡通模拟形象出现在大屏幕上，动画版的“她”俏皮可爱，声音、神情都很逼真。不久前，在南非约翰内斯堡举行的非洲人工智能博览会上，全球上百家参展商带来了丰富的人工智能产品及解决方案，吸引近万名参观者。

近年来，人工智能技术在非洲国家加快运用，为当地农业、卫生、金融科技和教育等领域发展带来新机遇。非洲多国政府通过发布国家战略、加大政策支持、加强基础设施建设、强化地区合作等，持续推动人工智能产业发展。中国企业积极参与非洲国家数字基础设施建设，提供人工智能领域解决方案和投资服务，让更多非洲用户享受数字化智能化带来的便利。

应用场景日益丰富

“开发适合非洲的本土化人工智能应用正成为热门领域。”南非比勒陀利亚大学戈登商业科学研究所高级管理人员法尔哈娜·帕鲁克表示，人工智能为非洲数字化转型提供重要支持，非洲国家需要结合本国实际进行人工智能大模型训练。“非洲不少国家已在这方面作出了有益尝试，产业前景非常可观。”

当前，人工智能在非洲国家农业、医疗、信息等领域的应用场景越来越丰富。非洲数字统计平台显示，2023年，非洲移动应用市场共有141款人工智能相关应用，同比增长24%。人工智能相关应用月均活跃用户超4000万。

在尼日利亚，一款自然语言处理工具已应用到临床医疗文档处理中，它能为200多种非洲地方口音提供实时临床语音转文本服务。在加纳，一家本土人工智能实验室通过和伦敦帝国理工学院等机构合作，研发出一套人工智能影像判读系统，已用于诊断14种胸部疾病。在坦桑尼亚，一款人工智能辅助应用程序依靠地面及卫星遥感信息，可对木薯进行防虫害监测并提出专业建议。此外，不少非洲国家已开始使用人工智能驱动的数字化工具来分析降雨和土壤条件，为农民耕作提供实时建议。

“人工智能正在改变非洲并提高人们的生活水平。”摩洛哥国际人工智能中心执行主席阿迈勒·塞格鲁奇尼在接受采访时表示，人工智能有助于优化产业流程，帮助创建数字化的非洲工业系统，加速带动非洲大陆融入全球数字化产业链。

政策利好不断显现

据全球移动通信系统协会的最新评估，到2030年，人工智能可为非洲带来2.9万亿美元经济增长。为抢抓发展机遇，非洲多国出台政策举措，大力扶持人工智能产业。

尼日利亚2019年发布了《2020—2030年国家数字经济政策和战略》，创建了国家人工智能和机器人中心。刚果（布）2022年成立首个人工智能研究中心，由联合国非洲经济委员会和刚果（布）政府共同筹建。南非2019年成立第四次工业革命总统委员会，参与制定“泛非人工智能非洲蓝图”规划，2021年发布《国家数据和云政策草案》，推动政府数据库建设并计划发展高性能计算中心。埃及政府启动并出台“数字埃及”计划、《2030年信息通信技术战略》等规划文件，推动数字化转型。

在一系列政策鼓励带动下，非洲国家涌现出更多人工智能初创企业。摩洛哥新南方政策中心2023年发布的《非洲的人工智能革命：经济机遇与法律挑战》报告显示，南非是非洲人工智能产业的“领头羊”，有700多家相关公司；尼日利亚有至少450家人工智能公司；肯尼亚有204家人工智能公司。非洲大陆涉及人工智能技术研发应用业务的公司多达2500多家。

2024年8月，非洲联盟执行理事会批准了“非洲大陆人工智能战略”，通过推动成员国在公共和私营部门采用人工智能技术，促进区域人工智能产业发展。非盟认为，人工智能是实现非盟《2063年议程》和联合国可持续发展目标的战略性资源，有助于推动非洲新兴产业发展，促进创新及创造高价值就业机会，助力非洲数字化转型与一体化进程。

中非合作带来机遇

作为非洲国家的重要合作伙伴，中国重视与非洲国家在人工智能等新技术领域开展合作。

2024年7月，中非数字合作论坛在北京举行并正式发布《中非数字合作发展行动计划》，标志着中非数字合作进入全新阶段。《行动计划》指出，数字非洲是全球发展的重要引擎，推动数字发展有助于实现包容性增长和可持续发展，是实现中非合作2035年愿景的重要途径。2024年8月，中国国家发展和改革委员会发布《中国—非洲国家共建“一带一路”发展报告》2024版蓝皮书（以下简称“蓝皮书”），强调中非将持续加强数字基础设施建设，深化数字经济、人工智能等领域合作。

中非人工智能合作重点聚焦数字基础设施建设，并向技术研发与创新、产业合作、人才培养等领域拓展。蓝皮书显示，在数字基础设施建设方面，自中非合作论坛成立以来，中国企业利用各类资金帮助非洲国家新增和升级输变电线路6.6万公里、通信骨干网15万公里，建成大量网络无线站点和高速移动宽带网络。在技术创新和数字人才培养方面，中国企业积极运用人工智能技术赋能非洲产业发展，开设数字化技能培训课程，举办非洲数字技能竞赛等，提升非洲国家人工智能的人才储备。

埃及政府数据和云计算中心2024年5月正式启动。该中心由中国能建和华为公司联合承建，是北非地区第一个分析处理大数据的人工智能中心，可为当地民众提供包括人工智能平台、数据平台、开发平台在内的200多种云服务。埃及媒体评论说，这一项目为北非人工智能发展树立了标杆，将促进相关产业链的形成和完善，带动区域经济增长。

在肯尼亚，由马查科斯大学、中国天津城市职业学院和华为公司三方共建的肯尼亚鲁班工坊，为当地年轻人提供人工智能、云计算和网络安全等培训。学员结业后还可申请中方的相关认证，更多年轻人正投入到当地人工智能产业发展中。

非洲科学院前院长菲利克斯·达科拉认为，加强人工智能能力建设是大势所趋，为非中合作带来了新机遇。非洲国家应当抓住机遇，加强同中国在人工智能领域的合作，实现互利共赢。

（本报约翰内斯堡电）

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 18 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)