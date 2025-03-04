本报大阪3月2日电 （记者朱玥颖）2025年日本大阪世博会中国馆施工布展2日接受现场督导验收。

大阪世博会将于4月13日至10月13日举办。中国贸促会代表中国政府组织中国馆参加大阪世博会。中国馆建筑外观取形于中国传统书简长卷，以“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”为主题，通过“天人合一”“绿水青山”“生生不息”3个篇章，展示中国传统生态智慧，呈现新时代中国绿色发展理念和成果，展望中国同世界各国共同构建人与自然生命共同体的美好愿景。目前各方正加快推进最后的调试完善，以确保中国馆的展陈能够实现最佳展示效果，让世界看到美丽真实可爱的中国。

中国驻大阪总领事薛剑表示，大阪世博会将为世界各国民众提供了解中国的难得机会，期待包括日本在内的各国游客走进中国馆，全方位、全景式体验新时代中国魅力，感受五千多年绵延不断的中华文明。

据介绍，中国贸促会将充分用好大阪世博会平台，展示中国式现代化成就和风貌，讲好中国故事，增进民心相通，促进中日各领域务实合作。

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)