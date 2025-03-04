打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

大阪世博会中国馆接受现场督导验收

2025年03月04日06:26 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报大阪3月2日电  （记者朱玥颖）2025年日本大阪世博会中国馆施工布展2日接受现场督导验收。

　　大阪世博会将于4月13日至10月13日举办。中国贸促会代表中国政府组织中国馆参加大阪世博会。中国馆建筑外观取形于中国传统书简长卷，以“共同构建人与自然生命共同体——绿色发展的未来社会”为主题，通过“天人合一”“绿水青山”“生生不息”3个篇章，展示中国传统生态智慧，呈现新时代中国绿色发展理念和成果，展望中国同世界各国共同构建人与自然生命共同体的美好愿景。目前各方正加快推进最后的调试完善，以确保中国馆的展陈能够实现最佳展示效果，让世界看到美丽真实可爱的中国。

　　中国驻大阪总领事薛剑表示，大阪世博会将为世界各国民众提供了解中国的难得机会，期待包括日本在内的各国游客走进中国馆，全方位、全景式体验新时代中国魅力，感受五千多年绵延不断的中华文明。

　　据介绍，中国贸促会将充分用好大阪世博会平台，展示中国式现代化成就和风貌，讲好中国故事，增进民心相通，促进中日各领域务实合作。

　　《 人民日报 》（ 2025年03月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部