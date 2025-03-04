本报记者 黄培昭

项目工人向记者介绍麦苗长势。

本报记者 黄培昭摄

埃及南部阿斯旺省沙漠腹地，钻井架高高耸立，钻机轰鸣，头戴安全帽、身穿红色作业服的工人们正有序地忙碌着。这里是中国中曼石油埃及公司（以下简称“中曼埃及”）阿斯旺水井项目施工现场。

中曼埃及阿斯旺水井项目埃方经理萨阿达尼与项目中方主管赵燕一起，布置各钻井队的具体任务。“这里夏天温度高达50多摄氏度，冬季气温虽不高但紫外线强烈。感谢中国建设者帮我们打水井。”萨阿达尼对记者说。

中曼埃及总经理赵吴涛告诉记者，当地地质条件复杂，大井眼的井壁不稳定，易坍塌；水层埋深不一，易漏失；地层出水量大，空压机压力不足。中埃双方技术团队通过不断研究，最终攻克了技术难题。

已经完工的水井中，清澈的井水汩汩涌出，通过喷淋系统均匀地洒向沙地，助力荒漠变良田。在井水的滋润下，绿油油的麦田铺展开来。农田上空，一群鸟儿飞过。当地员工艾哈迈德表示：“中国工人打出的井水，为这里带来了绿色和生机。”

赵吴涛告诉记者，阿斯旺水井项目2023年5月启动，现有6支钻井队，迄今共在该地区打了320口水井，可为约13万公顷的农田提供灌溉水源。公司目前雇用当地员工近300人。“我们希望为中埃高质量共建‘一带一路’贡献力量。”赵吴涛说。

自2016年以来，中曼埃及帮助埃及在西奈半岛、锡瓦、明亚、法拉弗拉、阿斯旺、达哈拉地区累计钻出沙漠水井近600口。中国打井人为当地造福、助力埃及经济社会发展的行动，受到埃及政府和民众的广泛赞誉。

“中国企业的施工质量和速度值得信赖。正是他们的辛勤劳动，使得阿斯旺贫瘠的沙漠长出了麦苗。”埃及《金字塔报》在报道中说。

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 03 版）

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