——访德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼

本报记者 刘 赫

今年1月，德国联邦经济发展和对外贸易协会主席米夏埃尔·舒曼作为外国专家代表，受邀参加了中国政府举办的新春座谈会。

“我感到无比荣幸。”舒曼对当天情景记忆犹新。“多国专家齐聚一堂，畅所欲言，与中国领导人直接对话交流。”他表示，这充分体现中国政府的包容与自信，彰显中国对全球人才的尊重与欢迎，更展现了中国坚持对外开放、深化国际合作的坚定决心。

德国联邦经济发展和对外贸易协会成立于2003年，总部位于柏林，已与全球70多个国家建立合作关系。协会致力于搭建桥梁，帮助企业开拓国际市场。自2018年上任以来，舒曼积极推动德中经贸往来，参与并促成了多项经贸合作。

过去15年，舒曼到访中国逾百次，这让他对中国经济发展有着更直观、更深刻的理解。“我见证了中国经济从高速增长转向高质量发展的历程。尤其是在数字化转型、绿色转型以及高端制造领域，中国取得了显著成就。”舒曼说。

“中国的经济政策非常具有前瞻性。”舒曼说，过去一段时间以来，中国推出一揽子增量政策，主要用于发展未来产业、培育新质生产力，这将大幅提升生产效率，创造新的商业机会，助推中国经济高质量发展。他以新能源汽车为例表示，中国在新能源汽车领域全球领先，带动关键技术实现突破，在全球汽车产业格局重塑中发挥着不可替代的作用。“人工智能、新能源汽车等新兴产业的崛起，充分体现了中国的战略远见。”

舒曼认为，在创新驱动引领下，中国企业的竞争优势与德国企业产生协同效应。“中国制造业总体规模连续15年保持全球第一，这为德中经济界深化合作打下了良好基础。据我了解，德国企业在汽车制造、机械设备和可再生能源等领域对华投资显著，并计划继续扩大在华布局。”舒曼说，“这充分表明，德国企业对中国市场充满信心。”

舒曼对中国国际进口博览会、中国国际服务贸易交易会等重要展会给予高度评价。“这些展会不仅成为展示创新成果的重要平台，也为全球企业提供了拓展市场、寻求合作伙伴的绝佳机会。德国企业从中受益匪浅。”舒曼说。

舒曼认为，德中双方在绿色环保、数字化转型、工业创新以及人工智能治理等领域存在共同利益，在生物制药、半导体等行业中，双方产业链供应链高度依存，有必要继续深化合作，加强协同创新。

“更重要的是，欧中都坚定支持多边主义，这为双方合作奠定了坚实基础。”舒曼表示，今年是中国同欧盟建交50周年，这段长达半个世纪的合作历程，为双方未来深化交流与合作提供了良好契机。“我相信，在多边主义这一共同理念的引领下，欧中、德中关系将更进一步，共同推动全球贸易体系向更加开放和公平的方向发展。”

（本报柏林电）

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 03 版）

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