阿齐·阿卜杜勒卡迪尔·艾哈迈德

中国拥有深厚的文明积淀、强大的创造力和宽广的胸怀。我深信，中国式现代化前景光明

真正的现代化，不是穷国愈穷、富国愈富，不是只让少数人或少数国家获利，而是实现所有国家的共同发展繁荣。中国致力于为各国共享发展成果提供开放平台，为推进世界现代化贡献了智慧和力量。

去年7月，我参加了在北京举办的发展中国家职业培训与劳动力转移减贫研修班。参加研修班的学员来自世界各地，虽然文化背景不同，但都对中国成功减贫的经验和智慧钦佩不已，都从研修班收获满满。研修期间，我前往中国多地参观访问，参观点既有风景秀丽的村庄、历史文化胜地，也有工厂、职业技术学校，亲身感受到中国式现代化给中国经济社会带来的巨大变化。中国政府制定周密的行动规划，持续发展农业、建设新农村，实现了减贫事业的巨大成功。中国经验证明，只要持续努力，看似不可能完成的减贫任务也可以完成。

发展是实现人民幸福的关键。可贵的是，中国不仅成功实现自身减贫，也为全球减贫事业作出巨大贡献。中方提出共建“一带一路”倡议、全球发展倡议等重大倡议，聚焦减贫、粮食安全、发展融资、绿色发展、数字经济等各方面，致力于促进资源流动、实现共同发展。

共建“一带一路”倡议有效拉动投资、形成合作项目，为共建国家创造大量工作岗位，使数千万人摆脱贫困。很多国家通过参与共建“一带一路”加快建设铁路、桥梁等基础设施，实现了发展梦想，有效推进减贫事业。共建“一带一路”倡议对世界的影响是深远的。世界各国乘坐在一条大船上，一荣俱荣、一损俱损。尽管国际形势复杂多变，中国促进世界和平发展的决心和行动坚定不移。

中东国家多年来热切渴望实现和平发展。伊拉克正在加快经济社会重建，共建“一带一路”合作为伊拉克带来广阔机遇，帮助我们加快基础设施建设，创造更多就业岗位。伊拉克库尔德地区自然资源丰富，土地肥沃，历史遗迹众多。伊拉克希望进一步了解中国推动经济社会发展的机制和路径，认真研究中国减贫规划以及在农村地区发展经济、改善民生的具体举措。我们期待伊中关系迈上新台阶，尤其是期待双方在减贫经验分享和职业技术培训等方面加强交流。

中国在国际舞台上展现大国作为和担当，在国际经济政治格局重塑过程中发挥着越来越重要的作用。中国拥有深厚的文明积淀、强大的创造力和宽广的胸怀。我深信，中国式现代化前景光明。

（作者为伊拉克库尔德地区政府副总理顾问）

《 人民日报 》（ 2025年03月04日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)