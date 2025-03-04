世界移动通信大会聚焦5G与人工智能融合创新
2025年03月04日05:59 | 来源：新华网
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3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，参观者与多维触觉灵巧手互动。
为期4天的2025年世界移动通信大会3日在巴塞罗那会展中心拉开帷幕。今年大会主题是“汇聚·连接·创造”，重点关注5G演进和人工智能，探讨二者相互赋能、深度融合等议题，同时关注移动通信领域的最新技术和趋势。
新华社记者 赵丁喆 摄
3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们观看机器狗演示。
为期4天的2025年世界移动通信大会3日在巴塞罗那会展中心拉开帷幕。今年大会主题是“汇聚·连接·创造”，重点关注5G演进和人工智能，探讨二者相互赋能、深度融合等议题，同时关注移动通信领域的最新技术和趋势。
新华社记者 赵丁喆 摄
3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，人们体验头显设备。
为期4天的2025年世界移动通信大会3日在巴塞罗那会展中心拉开帷幕。今年大会主题是“汇聚·连接·创造”，重点关注5G演进和人工智能，探讨二者相互赋能、深度融合等议题，同时关注移动通信领域的最新技术和趋势。
新华社记者 赵丁喆 摄
3月3日，在西班牙巴塞罗那举行的2025年世界移动通信大会上，参观者拍摄手机展品。
为期4天的2025年世界移动通信大会3日在巴塞罗那会展中心拉开帷幕。今年大会主题是“汇聚·连接·创造”，重点关注5G演进和人工智能，探讨二者相互赋能、深度融合等议题，同时关注移动通信领域的最新技术和趋势。
新华社记者 赵丁喆 摄
(责编：袁勃、赵欣悦)
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