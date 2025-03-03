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《阿诺拉》成今年奥斯卡奖最大赢家

2025年03月03日16:26 | 来源：新华网
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　　新华社洛杉矶3月2日电（记者高山）第97届奥斯卡奖颁奖礼2日在美国加利福尼亚州洛杉矶举行，爱情喜剧片《阿诺拉》横扫5个奖项，成为最大赢家。

　　《阿诺拉》由美国导演肖恩·贝克执导和编剧，除了获得最受瞩目的最佳影片外，还获得最佳导演、最佳女主角、最佳原创剧本和最佳剪辑奖。

　　米奇·麦迪森凭借《阿诺拉》折桂最佳女主角奖，这是她首次获得奥斯卡奖。阿德里安·布罗迪凭借传记片《粗野派》第二次拿下奥斯卡最佳男主角奖。2003年，29岁的布罗迪曾凭《钢琴家》首次拿下奥斯卡最佳男主角奖，成为奥斯卡史上最年轻的该奖项得主。

　　佐伊·索尔达娜凭借犯罪片《艾米莉亚·佩雷斯》夺得最佳女配角，最佳男配角奖得主为出演喜剧片《真正的痛苦》的基南·卡尔金。

　　最佳国际影片奖花落巴西和法国合拍传记电影《我仍在此》。由拉脱维亚、法国和比利时联合制片的《猫猫的奇幻漂流》夺得最佳动画长片奖。最佳视觉效果奖和最佳音效奖得主均为科幻影片《沙丘2》。

(责编：曹欣悦、崔越)

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