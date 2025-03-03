新华社曼谷3月3日电（记者林昊）中国和缅甸、泰国有关部门近日在泰国曼谷召开联合打击跨国电信网络诈骗犯罪部级协调会议，就进一步联合打击跨国电信网络诈骗犯罪问题深入交换意见并取得一系列共识。

会议指出，当前跨国电信网络诈骗犯罪形势严峻，极大危害区域经济发展和社会稳定，严重侵害各国公民合法权益。中缅泰有关部门要进一步深化国际执法合作，加大打击力度，积极有效应对此类犯罪高发态势，最大限度压缩犯罪团伙生存空间，共同铲除毒瘤，坚决保护各国公民人身财产安全。

会议强调，此次会议是中缅泰共同打击跨国电信网络诈骗犯罪执法合作重要阶段性成果。三方要深入落实联合打击电信网络诈骗犯罪的共识，建立常态化协调机制，加强信息共享，持续开展遣返工作并完善流程，不断提升打击质效，同时加强与其他国家执法合作，共同维护地区和平安宁。

据了解，近期中缅泰有关部门开展了一系列联合打击跨国电诈犯罪行动，成功遣返缅甸妙瓦底地区中国籍涉诈犯罪嫌疑人620余名。

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