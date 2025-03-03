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美高官：美国需要一位能结束冲突的乌克兰领导人

2025年03月03日14:34 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月2日电　美国多位高级官员2日在接受美国媒体采访时批评乌克兰总统泽连斯基与美国总统特朗普会晤时的表现，并表示美国需要一位能结束冲突的乌克兰领导人。

　　美国总统国家安全事务助理迈克尔·华尔兹2日接受美国有线电视新闻网采访时说：“美国需要一位能够与美国和俄罗斯打交道，并能够结束冲突的乌克兰领导人。”他说，如果泽连斯基的“个人动机或政治动机明显与结束乌克兰冲突背道而驰，那么我们面临的问题就很严重了”。　

　　美国国会众议长迈克·约翰逊2日接受美国媒体采访时也表示，泽连斯基“需要恢复理智，并带着感激回到谈判桌，否则就让其他人来领导乌克兰”。他说，泽连斯基在白宫的所作所为发出一个信号，那就是他还没有为实现和平作好准备，“这令人非常失望”。

　　美国国务卿鲁比奥2日也对媒体表示，泽连斯基在白宫的言论与通过谈判结束乌克兰冲突的努力“背道而驰”。他说，2月28日后他“没有同泽连斯基及乌外长瑟比加联系过”，但他希望结束乌克兰冲突的努力可以“重启”。

(责编：曹欣悦、崔越)

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