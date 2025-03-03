英国《经济学人》网站截图

英国《经济学人》网站近期刊文称，美国总统特朗普已经开启一场黑手党式的全球权力争夺。1945年后建立的世界秩序正在加速撕裂。一个强权即公理、小国受欺负的世界正快速到来。文章摘要如下：

美国这种黑手党式的做派在乌克兰展露无遗。美国最初索要5000亿美元，后来是要达成一份语焉不详的协议，成立一个基金来开发乌克兰的矿产资源。

乌克兰总统泽连斯基2月28日访美期间在白宫与特朗普、美国副总统万斯举行会谈。三人在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方计划在会晤后召开的联合记者会被取消，美乌矿产协议未签署。

特朗普认为，他可以通过频繁的交易更有效地实现国家利益。在他看来一切都是可以谈的：领土、技术、矿产等等。

“我的一生都在做交易。”特朗普2月24日在同法国总统马克龙围绕乌克兰问题会谈后说。

这种新体系有新的等级秩序。美国位居首位，排在末尾的是美国盟友，它们的依赖和忠诚被视为可利用的弱点。特朗普团队宣称，它的交易将带来和平，被搭了80年便车的美国要将其超级大国地位转化为实际利益。然而，这只会让世界变得更加危险，让美国变得更弱、更穷。

2月19日，美国总统特朗普乘直升机返回华盛顿白宫。新华社记者胡友松摄

这些新的“交易缔造者”声称，他们的做法将造福世界。特朗普辩称这也符合美国的利益。特朗普称，1945年后建立的秩序已经衰落。当外交陷入停滞时，离经叛道的想法或许能奏效。然而，直接跳到把交易当作组织原则，这个跨度未免就太大了。他可能难以让其他国家领导人相信，美国的协议会长期有效。

主张交易的人认为，美国可以通过讨价还价得偿所愿。然而，在特朗普盘剥有着数十年历史的依存关系的同时，美国的影响力也将迅速消散。感到被出卖的欧洲及其他地区的盟友会为了安全而抱团。

因此，受苦的将是整个世界。特朗普没有意识到的是，美国也会深受其害。（综合参考消息）

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