打开
人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

写易智能创作引擎 人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

英媒：特朗普“黑手党式”做派展露无遗

2025年03月03日14:34 | 来源：新华社
小字号

英国《经济学人》网站截图

英国《经济学人》网站截图

英国《经济学人》网站近期刊文称，美国总统特朗普已经开启一场黑手党式的全球权力争夺。1945年后建立的世界秩序正在加速撕裂。一个强权即公理、小国受欺负的世界正快速到来。文章摘要如下：

美国这种黑手党式的做派在乌克兰展露无遗。美国最初索要5000亿美元，后来是要达成一份语焉不详的协议，成立一个基金来开发乌克兰的矿产资源。

乌克兰总统泽连斯基2月28日访美期间在白宫与特朗普、美国副总统万斯举行会谈。三人在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方计划在会晤后召开的联合记者会被取消，美乌矿产协议未签署。

特朗普认为，他可以通过频繁的交易更有效地实现国家利益。在他看来一切都是可以谈的：领土、技术、矿产等等。

“我的一生都在做交易。”特朗普2月24日在同法国总统马克龙围绕乌克兰问题会谈后说。

这种新体系有新的等级秩序。美国位居首位，排在末尾的是美国盟友，它们的依赖和忠诚被视为可利用的弱点。特朗普团队宣称，它的交易将带来和平，被搭了80年便车的美国要将其超级大国地位转化为实际利益。然而，这只会让世界变得更加危险，让美国变得更弱、更穷。

2月19日，美国总统特朗普乘直升机返回华盛顿白宫。新华社记者胡友松摄

2月19日，美国总统特朗普乘直升机返回华盛顿白宫。新华社记者胡友松摄

这些新的“交易缔造者”声称，他们的做法将造福世界。特朗普辩称这也符合美国的利益。特朗普称，1945年后建立的秩序已经衰落。当外交陷入停滞时，离经叛道的想法或许能奏效。然而，直接跳到把交易当作组织原则，这个跨度未免就太大了。他可能难以让其他国家领导人相信，美国的协议会长期有效。

主张交易的人认为，美国可以通过讨价还价得偿所愿。然而，在特朗普盘剥有着数十年历史的依存关系的同时，美国的影响力也将迅速消散。感到被出卖的欧洲及其他地区的盟友会为了安全而抱团。

因此，受苦的将是整个世界。特朗普没有意识到的是，美国也会深受其害。（综合参考消息）

(责编：曹欣悦、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 版权服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2025 by www.people.com.cn. all rights reserved

推荐阅读
打开客户端体验更多服务 打开
返回顶部