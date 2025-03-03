新华社多哈3月3日电 记者手记｜丝路新程：阿曼向中国游客与投资者张开怀抱

新华社记者汪强

站在阿曼首都马斯喀特阳光普照的海滨大道上，一侧是连绵起伏的山峦，另一侧是波光粼粼的大海。清澈的海水中，海龟悠然游弋；不远处的穆特拉集市，弥漫着乳香等各种香料的馥郁芬芳，仿佛诉说着千年的商旅往事。

长久以来，阿曼被誉为“中东的香格里拉”，是海湾地区一片宁静的土地，低调平和，与世无争，在纷扰的世界中独树一帜。记者常驻卡塔尔，因工作关系多次造访阿曼，逐渐领略到这片土地独特的魅力。

阿曼最美的风景，其实藏在遥远的南方。在距首都近千公里的塞拉莱，每年夏季，来自印度洋的季风为这片干燥的土地披上翠绿盛装。葱郁的山谷，氤氲的雾气，仿佛误入仙境。许多在此生活的同胞对记者说，那里就是“中东的九寨沟”。

塞拉莱曾是古代海上丝绸之路的重要枢纽，其所在的佐法尔地区因盛产乳香而享誉世界。明代《瀛涯胜览》记载，郑和船队曾在此以瓷器、丝绸与当地人交换乳香、没药等珍贵香料。为铭记这段跨越数百年的友好往来，2023年，塞拉莱竖立起郑和碑，以纪念这段历史渊源。

阿曼不仅盛产香料，石油储量也位居世界前列。不过阿曼已经意识到，过度依赖能源并非长远之策。在海赛姆苏丹的领导下，阿曼正加速推进“2040年愿景”战略，积极布局制造业、物流业、信息技术与创新行业、农业和渔业以及旅游业，致力于打造更加多元化、可持续的经济体系。

在阿曼最北端，有“阿拉伯的挪威”之称的穆桑代姆半岛上，峡湾风光旖旎，清澈的海水倒映着巍峨峭壁，壮丽而静谧。记者曾在那里乘坐传统木船出海，海豚在船舷边欢跃追逐，碧波荡漾间，呈现出一幅绝美的画卷。

相较于马斯喀特与塞拉莱，穆桑代姆的旅游开发仍处于起步阶段。阿曼希望改变这一现状，而中国正是其最渴望合作的对象之一。

穆桑代姆省省长布赛义迪近日在接受新华社记者采访时说，该省正积极发展特色旅游业，期待吸引更多中国游客和投资者，特别希望在旅游项目的开发上深化与中国的合作。

阿曼外交大臣巴德尔以及阿曼遗产和旅游大臣萨利姆近日在接受新华社记者采访时都表示，阿曼期待更多中国游客探索其自然风光与文化遗产，也欢迎中国投资者参与阿曼的旅游开发，助力阿曼实现经济多元化目标。

中阿两国友谊源远流长。作为阿曼最大的原油出口目的国，中国不仅助力阿曼的能源出口，还在包括旅游业在内的多个领域拓展合作。阿曼商业、工业与投资促进部大臣卡伊斯告诉新华社记者，阿曼期待与中国深化经贸合作，共享发展机遇。

阿曼，这片古老而静美的土地，正阔步走在石油经济转型的崭新大道上。在这场转型的旅途中，中国正成为其最重要的同行者之一。未来，随着两国在多领域的合作持续深化，阿曼的潜力必将被更多人看见。中阿友谊，也将如丝路上的乳香一般，历经时光熏陶，越发醇厚，香远益清。

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