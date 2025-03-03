新华社法兰克福3月3日电 综述｜德企加强全球布局以应对美关税威胁

新华社记者刘向 单玮怡

美国总统特朗普近日称，已决定对欧盟征收25%关税，并将“很快”宣布。美欧一旦发生贸易摩擦，德国经济将首当其冲，尤其是汽车、制药和机械制造业等对美出口密集型行业。不少德企表示，将加强全球布局及对华合作，以应对美关税冲击。

德国联邦统计局日前公布的最新数据显示，2024年德美贸易额增至2528亿欧元，美国成为德国最大贸易伙伴。针对美国关税威胁，德国科隆经济研究所所长迈克尔·许特日前警告，关税将削弱德国产品竞争力，严重影响以出口为导向、本已疲弱的德国经济。

德国工业联合会负责国际事务的管理委员会成员沃尔夫冈·尼德马克说，单单美国对墨西哥、加拿大加征关税，就将直接波及德国工业界，其中汽车行业及其上游供应商受冲击最严重，因为德企通过在墨西哥和加拿大的工厂向美国市场供货。

目前，德国车企在美雇用约13.8万名员工，涵盖整车制造及供应链体系。德国车企在美工厂依赖来自加拿大和墨西哥的零部件供应。德国汽车工业协会主席希尔德加德·穆勒表示，美方相关措施不仅冲击德国汽车行业，也将伤及美国本土汽车市场。

宝马公司在美国南卡罗来纳州斯帕坦堡的汽车组装厂，为全球市场生产X系列车型。宝马集团全球政府事务负责人格伦·施密特日前表示，汽车产业链和供应链高度全球化，你中有我、我中有你，各方需要的是创造更多合作，而不是保护主义。“宝马集团是全球化的企业，我们不需要关税的保护，而是要拥抱来自全球的竞争。”施密特还表达了宝马在华投资的坚定信心。他说：“我们和中国的合作是互利共赢的，也是具有战略和长远意义的。”

美国是德国制药行业最重要的出口市场，约四分之一的德国制药出口产品流向美国。根据德国联邦统计局的数据，2023年德国向美国出口了价值260亿欧元的制药产品，包括药品和医疗技术。

德国制药业正在为美国关税威胁做准备。德国默克集团约27%的销售额来自美国市场，该集团董事会主席兼首席执行官葛丽鹤（外文名：贝伦·加里霍）近日接受新华社记者书面采访时说，过去几年里，默克有针对性地加强了全球布局，均衡地投资于不同地区，并提高了供应链韧性，以灵活应对不断变化的地缘政治环境。“中国是我们最重要且增长最快的市场之一。我们在中国的商业活动凸显了我们对该市场长期潜力的信心，以及我们在其未来发展中的重要角色。”

德国巴登-符滕堡州企业家联合会副总经理文庭说，美国的关税政策和保护主义措施正在威胁德国的商业模式和经济模式。德企竞争力强，一直与全球公司共同开展创新合作，尤其是与中国的合作。“中国无疑是最具影响力、最重要的合作国家之一。 ”

巴登-符滕堡州经济部战略和对外经济司司长约翰内斯·容说：“我们注意到全球贸易中的保护主义趋势日益加剧，许多活跃于国际市场的企业越来越对未来感到担忧，这些企业需要开放的市场、公平的贸易关系以及稳定的国际环境。”在此背景下，德中双方需要继续传递合作的信号，深化德中经贸关系。

全球知名叉车制造商德国凯傲集团首席执行官罗布·史密斯表示，他对凯傲集团在中国市场的前景充满信心。中国是全球最大的物料搬运市场，同时也是一个快速增长的市场。“我们一直在中国持续投资，并将继续加大投入。”

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