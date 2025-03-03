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中国品牌亮相米兰国际时装周

2025年03月03日10:10 | 来源：人民网-国际频道
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人民网罗马3月2日电 （记者郑彬）日前，在2025米兰国际时装周（秋冬女装系列）期间，中国河北省清河县携四大羊绒品牌—衣尚、雅丹米尔、百牧羊、景尚，在米兰Sozzani艺术中心成功举办了第三届清河羊绒米兰品牌推介会。本届推介会以“清河羊绒—时尚与自然的和谐之美”为主题，向全球纺织业界展示了清河羊绒的高端品质与可持续发展理念，进一步提升了清河羊绒在国际时尚舞台上的品牌影响力。

清河县是中国羊绒产业的重要基地。近年来，清河县积极推动羊绒产业转型升级。此次赴米兰举办品牌推介会，是清河县政府推动羊绒产业国际化的重要举措之一。

米兰国际时装周作为全球四大时装周之一，是国际时尚界的顶级盛会。通过此次推介会，彰显了清河羊绒的产品品质，以及在可持续发展领域的创新成果，也为国内品牌与国际大牌的合作搭建了重要桥梁。

意大利时尚界人士Carla Sozzani亲临活动现场并对中国品牌的到来表示和热烈欢迎，她在致辞中表示，所有最为成功的品牌，无论是传统时尚品牌还是新兴设计师品牌，其产品系列中都有羊绒制品。羊绒已然成为高端时尚的标志。如今全球大部分的羊绒都产自中国，清河县作为羊绒生产的龙头地区，正通过创新和智能制造，结合尖端的纺纱、染色和织造技术，推动着羊绒产业的变革。

中国驻米兰总领馆商务参赞耿协威向推介会的成功举办表示了祝贺。他表示，在米兰时装周期间举办清河羊绒品牌推介会，是中国制造、中国设计、中国品牌走向米兰，走向世界的重要体现。相信清河羊绒一定能抓住机遇，不断延伸产业链条，壮大自有品牌，扩大国际市场知名度，进一步深挖对意对欧合作潜能，推动中意经贸合作更上一层楼。

本届推介会上，清河县的四大羊绒品牌—衣尚、雅丹米尔、百牧羊、景尚，分别展示了其最新秋冬系列产品。此次推介会吸引了意大利针织衫女王Deanna Ferretti Veroni、知名设计师Stephan Hamel、Megumi Takahashi等国际大牌客商代表、纱线及成衣采购商、买手约100余人参加。当地一位国际品牌代表在推介会上表示：“清河羊绒的设计既保留了传统的优雅，又融入了现代时尚元素，非常符合国际市场的需求。我们非常期待与清河品牌展开深度合作。”

(责编：贾文婷、杨牧)

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