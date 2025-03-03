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中国网球小将联手尼日利亚伙伴夺得国际青少年网球锦标赛J30级别双打亚军

2025年03月03日09:15 | 来源：人民网-国际频道
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胡浩然（左一）与伙伴上台领奖。何东红摄
胡浩然（左一）与伙伴上台领奖。何东红摄

人民网阿布贾3月2日电 （记者姜宣）根据国际青少年网球联合会（ITF）赛程安排，2月23日至3月2日，J30级别锦标赛户外硬场地比赛在尼日利亚首都阿布贾莫舒德·阿比奥拉国家体育场举行。

来自中国的小将胡浩然与其尼日利亚伙伴安齐·埃泽基尔联手闯入决赛，在2月28日举行的男子双打决赛中对阵尼日利亚双人组合穆巴拉克·加尼尤和丹朱马，后者最终以6-3和6-2获胜，胡浩然一组获得亚军。

该活动由尼日利亚网球联合会（NTF）合作举办，赛事吸引了来自全球13至18岁共50多年轻球员，小将们努力拼搏，争夺积分，以便未来能够参加更高级别的赛事。

举办方于29日举行了颁奖典礼，胡浩然在接受记者采访时说，虽然最终没能拿到冠军，但是仍然能够清楚看到自己的竞技水平有所提升。“这是我第一次来到尼日利亚参加比赛，我深深体会到了观众们的比赛热情，希望有机会再来尼日利亚参加相关赛事”。

(责编：贾文婷、杨牧)

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