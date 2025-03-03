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乌拉圭当选总统奥尔西宣誓就职

2025年03月03日08:56 | 来源：新华网
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　　新华社蒙得维的亚3月1日电（记者张铎 王钟毅）乌拉圭当选总统亚曼杜·奥尔西1日在乌国会宣誓就职，开启为期5年的任期。

　　3月1日，乌拉圭新总统奥尔西（左）与卸任总统拉卡列在蒙得维的亚的独立广场上交接总统绶带。新华社记者 张铎 摄

　　3月1日，乌拉圭新总统奥尔西（左）与卸任总统拉卡列在蒙得维的亚的独立广场上交接总统绶带。新华社记者 张铎 摄

　　总统权力交接仪式当天在蒙得维的亚独立广场举行。奥尔西与卸任总统拉卡列签署权力交接证书并交接总统绶带。奥尔西在仪式上说，他在任期内将致力于提升国家经济水平和国民福祉。奥尔西还任命了新一届内阁成员。现场举行了简单的阅兵仪式。

　　3月1日，乌拉圭新总统奥尔西在蒙得维的亚的独立广场向公众发表演讲。新华社记者 张铎 摄

　　3月1日，乌拉圭新总统奥尔西在蒙得维的亚的独立广场向公众发表演讲。新华社记者 张铎 摄

　　巴西总统卢拉、智利总统博里奇、西班牙国王费利佩六世等出席乌拉圭总统宣誓就职和权力交接仪式。

　　3月1日，乌拉圭新总统奥尔西（左）和副总统高斯在蒙得维的亚向公众致意。新华社记者 张铎 摄

　　3月1日，乌拉圭新总统奥尔西（左）和副总统高斯在蒙得维的亚向公众致意。新华社记者 张铎 摄

　　奥尔西现年57岁，曾是一名历史教师，2005年起从政，曾先后担任卡内洛内斯省政府秘书长、卡内洛内斯省省长。奥尔西在2024年11月24日举行的总统选举第二轮投票中获胜，当选新一任乌拉圭总统。

　　3月1日，乌拉圭当选总统奥尔西在位于蒙得维的亚的国会宣誓就职并发表演讲。新华社记者 张铎 摄

　　3月1日，乌拉圭当选总统奥尔西在位于蒙得维的亚的国会宣誓就职并发表演讲。新华社记者 张铎 摄

(责编：曹欣悦、崔越)

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