新华社明斯克3月2日电 专访：中国将继续为全球发展作出重要贡献——访白俄罗斯白中友协副主席

新华社记者陈汀

白俄罗斯白中友协副主席格里什克维奇日前在明斯克接受新华社记者专访时说，当前世界局势动荡不安，中国向国际社会展示了坚定走和平、稳定、发展与合作道路的决心与愿望，将继续为全球发展作出重要贡献。

她说，尽管全球经济不利因素不断增加，中国经济仍然保持健康增长，2025年有望取得新成就，继续成为全球经济发展的主要推动力。

格里什克维奇长期从事白中友好活动，曾多次到访中国，亲眼看到中国近年来的发展变化。“最重要的是，中国在发展的同时始终把人民的福祉放在首位，这在我看来非常了不起。”

格里什克维奇强调，中国的发展离不开改革开放。在此过程中，中国立足于本国国情，走出了一条属于自己的现代化转型道路并取得丰硕成果，为其他国家现代化转型提供有益借鉴。

“共建‘一带一路’倡议对世界稳定和经济增长具有重大意义，”格里什克维奇指出，“在推动倡议过程中，中国不仅充满活力和信心地发展自身，还向世界不同地区的国家伸出援手，支持它们解决自身紧迫问题。”

格里什克维奇说，白俄罗斯是中国的“铁哥们”，是首批支持共建“一带一路”倡议的国家之一，目前白俄罗斯和中国正在为此进行卓有成效的务实合作。

“两国领导人之间的友谊和密切往来为白中全天候全面战略伙伴关系打下坚实基础，有力推动两国间各领域合作。未来，两国各领域合作必将得到更加深入的发展。”她说。

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