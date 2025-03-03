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热点问答丨欧洲能否重回俄乌冲突谈判桌前

2025年03月03日08:53 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔3月2日电（记者陈斌杰 张兆卿 丁英华）随着美国和俄罗斯就乌克兰问题的谈判结束，未参与前期磋商的欧洲深陷焦虑。作为俄乌冲突的重要利益相关方，欧洲希望回到谈判桌前，在可能达成的和平协议中争取实质性话语权。

乌克兰总统泽连斯基2月28日访美期间在白宫与美国总统特朗普、副总统万斯举行会谈。三人在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫，美乌矿产协议未能如期签署。这是否给了欧洲重新入局的时间？欧洲能否回到俄乌冲突谈判桌前?

美乌谈崩欧洲有何反应

在美乌领导人谈崩后，欧洲多国政要和欧盟领导人在社交媒体平台发文重申支持乌克兰。同时，欧洲也有不少质疑美国的声音。

斯洛伐克总理菲佐3月1日在社交媒体发文说，美国所谓“以实力谋和平”的概念并不现实，斯洛伐克对此持保留态度，因为这只会成为俄乌冲突继续延宕的理由。

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

2月28日，美国总统特朗普在华盛顿白宫迎接乌克兰总统泽连斯基（右）。新华社记者胡友松摄

爱沙尼亚议会外事委员会主席马尔科·米克尔松3月1日在社交媒体上写道：“昨天在美国总统办公室，在全世界面前上演的史无前例的外交大戏，即使是好莱坞最好的编剧也想不出来，它可能会作为西方盟友空间解体的开始而被载入史册。”

芬兰广播公司3月1日评论说，发生争执后，特朗普本应建议泽连斯基继续进行闭门会谈，但他却选择当着记者的面不断斥责泽连斯基。实际上，这只是特朗普在为将乌克兰排除于俄乌冲突和平谈判之外寻找理由。美国此举已经严重违背了欧洲的价值观和信仰。特朗普的行为，正在为乌克兰的苦难揭开新的一章。

据匈牙利媒体报道，匈牙利总理欧尔班3月1日敦促欧盟就乌克兰危机与俄罗斯展开直接谈判。他致信欧洲理事会主席科斯塔说，欧盟内部在乌克兰问题上存在无法弥合的“战略分歧”，“我坚信，欧盟应该效仿美国，与俄罗斯就乌克兰停火和可持续和平进行直接讨论”。

欧洲能否重回谈判桌前

法国《费加罗报》日前报道说，法国总统马克龙访美期间，欧洲战略出现关键转向——从聚焦停火调解转为追求长期安全机制。有分析人士指出，欧洲目前最关心的是欧洲和乌克兰的长期安全如何获得保障，但各国却无法就具体安全保障机制达成共识。马克龙提出，可在“稳固且持久的和平协议”签署后向乌派遣一支欧洲维和部队，但这一设想即刻遭遇欧洲内部阻力。

然而，美国对欧洲的安全承诺正在收紧。美国国防部长赫格塞思明确表示，美国将不再“主要关注”欧洲安全，维护欧洲安全必须是北约欧洲成员国的责任。作为这种责任的一部分，欧洲必须承担未来向乌克兰提供的援助的绝大部分。

欧盟外交与安全政策高级代表卡拉斯表示，“美俄若希望欧洲接受（和平）协议，就必须让乌克兰和欧洲参与谈判”，否则协议无法运作。她近期专程就乌克兰问题访美却遭冷遇，美国国务卿鲁比奥以“日程冲突”为由取消会面。分析人士认为，美国并不关心欧盟诉求，一个不团结且在战略上依赖美国的欧洲，在谈判中掌握的筹码有限。

2月24日，美国总统特朗普（右）在华盛顿白宫与到访的法国总统马克龙举行会谈后的联合记者会。新华社记者 胡友松 摄

2月24日，美国总统特朗普（右）在华盛顿白宫与到访的法国总统马克龙举行会谈后的联合记者会。新华社记者 胡友松 摄

过去几周以来，欧洲领导人开展密集的外交行动，希望在俄乌和谈中发出欧洲声音。法英领导人先后访美并就乌克兰和平方案与特朗普进行会谈；在乌克兰危机全面升级三周年之际，欧洲多国政要组团访乌，重申对乌支持；马克龙两度召集跨区域协调会议，希望欧洲国家凝聚共识。

欧盟理事会近日批准针对俄罗斯的第16轮制裁。此轮制裁恰逢乌克兰危机全面升级三周年节点，被视作欧洲对乌支持的象征性举措。但有观点认为，在制裁边际效应递减的背景下，此举能否让欧洲回到谈判桌前效果存疑。

乌克兰是否还能加入北约

作为俄乌冲突爆发的导火索之一，北约东扩议题在三年后继续成为和平谈判的焦点。乌克兰能否加入美国主导的北约，大西洋两岸有不同的看法，甚至欧洲内部都无法达成一致。

尽管英法领导人近日在访美时试图争取美国对乌安全承诺，特朗普却对此回避，仅表示“相信（俄总统）普京会遵守协议”。更令欧洲不安的是，特朗普明确否决乌克兰加入北约的可能性：“这事成不了。”

3月1日，在英国伦敦唐宁街10号首相府前，英国首相斯塔默（左）与乌克兰总统泽连斯基交谈。新华社记者 李颖 摄

3月1日，在英国伦敦唐宁街10号首相府前，英国首相斯塔默（左）与乌克兰总统泽连斯基交谈。新华社记者 李颖 摄

北约东扩议题也在持续撕裂欧洲。波兰及波罗的海国家近日发表联合声明，坚定支持乌克兰“快速入约”；欧尔班则断言乌克兰“不会入约，只会成为缓冲区”；菲佐更是多次发出警告，认为此举将加剧欧洲动荡。有分析指出，欧美立场分歧与欧洲内部撕裂叠加，使乌克兰“入约”前景愈发渺茫。

(责编：曹欣悦、崔越)

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