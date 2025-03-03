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乌干达新增一例埃博拉死亡病例

2025年03月03日08:52 | 来源：新华网
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　　新华社坎帕拉3月2日电（记者聂祖国）据乌干达卫生部1日发布的声明，乌首都坎帕拉出现本轮埃博拉疫情第二例死亡病例，死者为一名四岁半的儿童。

　　乌干达卫生部表示，该病例于2月25日在坎帕拉北部的穆拉戈国家转诊医院出现典型的埃博拉症状并死亡。

　　声明说，自2025年1月30日乌干达暴发新一轮苏丹型埃博拉病毒疫情以来，截至3月1日，乌干达共确诊10例埃博拉病例，首例病例即“零号病人”和第十例病例均因感染死亡。另外8例确诊病例在接受隔离治疗后已于2月18日至19日康复出院。

　　乌卫生部表示，目前仍在积极应对埃博拉疫情，包括追踪接触者、筛查出境旅客、为所有相关接触者接种疫苗等。

　　乌干达卫生部1月30日宣布，该国时隔两年再现埃博拉疫情，首都坎帕拉一名护士因感染埃博拉病毒死亡。

　　乌干达历史上曾多次报告埃博拉疫情。该国上次埃博拉疫情始于2022年9月，后于2023年1月11日宣布结束，在此期间共报告164例病例，77人死亡。

(责编：曹欣悦、崔越)

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