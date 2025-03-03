新华社墨西哥城3月1日电（记者蒋彪）哈瓦那消息：当地时间2月28日下午，中国空军代表在古巴革命武装力量部看望十余名曾在华培训的古巴退役飞行员，向他们送去中国军人的诚挚问候和美好祝福。

中国空军李鸿鹏大校向古巴老飞行员转达时任中国教员马春河的信函，并赠送中国空军纪念品。现场还播放了时任中国教员和翻译的问候视频。

在信中，马春河回忆起自己当年在山西临汾航校时带领这些古巴学员进行飞行训练的时光，还准确念出当年古巴学员们的姓名，表达对他们的思念。

古巴退役飞行员费利克斯·罗切是马春河的学员之一。他说：“中国教员就像我们的父母一样，真正教会我们如何飞行，给了我们翅膀。正是航校的严格要求和期望让我们成长为优秀的飞行员。”

另一位退役飞行员、古巴在华受训飞行员协会会长亨利·佩雷斯说，这份友谊由两个国家、两种文化、两个革命民族共同锤炼而成。中国教员不仅教会了他们飞行技术，还将团结和互助等价值观深深植入他们心中，这些价值观至今仍然能在他们身上得以体现。

古巴空军和防空军司令罗德里格斯少将出席活动并在致辞中感谢中国为古国防建设所做贡献，强调将继续坚定致力于巩固两国两军关系。

中国驻古巴大使华昕表示，今年是中古建交65周年，古巴老飞行员、古巴军人、中国军人的报国情怀和英雄精神将激励双方为巩固和发展中古两国两军的特殊友好关系作出更大贡献，共同书写新时代中古友好新篇章。

1961年9月，223名平均年龄不到20岁的年轻人经古巴空军选拔，被派往中国学习飞行和飞机维护技术，成为1960年中古建交后最早到中国留学的古巴学生群体之一。从1961年至1963年，共有117名战斗机和直升机飞行员以及106名地勤技术员在中国完成培训。

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