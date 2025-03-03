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中国驻美大使：中美长期和平共存，既是责任也是必须

2025年03月03日08:50 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿3月1日电（记者颜亮）中国驻美国大使谢锋2月28日在“杜克-北卡中国领导力峰会”上发表视频致辞时表示，中美两个大国在这个星球上长期和平共存，既是责任也是必须。1月17日，习近平主席同特朗普总统通电话，达成一系列重要共识，为中美关系指出了方向、确立了基调。希望美方同中方相向而行，落实好两国元首通话达成的重要共识，本着相互尊重、和平共处、合作共赢的原则，保持沟通、管控分歧、拓展合作，推动中美关系稳定、健康、可持续发展。

　　谢锋强调，如果把对方当对手，恶性竞争，只会中美双输、世界遭殃；如果两国做伙伴，相互成就，就能共同繁荣、惠及世界。当务之急是美方切实恪守一个中国原则，按照中美三个联合公报妥善处理台湾问题，坚决反对“台独”，停止升级美台实质关系，停止助台拓展国际空间，“以台制华”终将引火烧身。

　　谢锋指出，去年中美贸易额超过6800亿美元。中美之间的广泛共同利益和广阔合作空间明明白白，“脱钩断链”伤筋动骨，贸易战关税战损人更伤己。中国早在2019年就在全球率先正式整类列管芬太尼类物质，近年来中美禁毒合作取得的进展有目共睹，以芬太尼为借口挥舞“关税大棒”只会适得其反。

　　谢锋说，面对全球性挑战层出不穷，热点问题此起彼伏，中美作为联合国安理会常任理事国应该承担大国责任、履行大国义务，维护和平、推动发展、倡导合作，向霸道霸凌、单边主义、保护主义说不。

　　“杜克-北卡中国领导力峰会”由杜克大学和北卡罗来纳大学教堂山分校学生组织联合举办，两国教育、工商、战略界等150多人参加。

(责编：曹欣悦、崔越)

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