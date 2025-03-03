新华社耶路撒冷/加沙3月2日电 题：分歧难弥合 加沙停火变数犹存

新华社记者王卓伦 黄泽民 汪强

加沙地带停火协议第一阶段于3月1日结束。以色列与巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）目前未能就停火协议进入第二阶段达成一致。以色列总理办公室2日凌晨发表声明说，以方将采纳美国提议，在穆斯林斋月和犹太人逾越节期间继续执行加沙地带停火协议。

分析人士认为，以色列与哈马斯在关键问题上分歧明显，第二阶段停火谈判困难重重。美方继续偏袒以方，也给本已脆弱的停火增加更多不确定性，加沙依然面临战火重燃风险。

1月17日，以色列总理内塔尼亚胡（左六）在位于耶路撒冷的总理办公室召开安全内阁会议。新华社发（以色列政府新闻办公室供图）

谈判陷僵局

以色列总理办公室2日的声明说，按照美方提议，以色列和哈马斯的分歧在现阶段“没有可能弥合”，需要更多时间就永久停火开展谈判，因此建议延长停火。

1月15日，以色列与哈马斯就加沙地带停火达成协议。协议于1月19日生效。根据协议，停火计划分为两个阶段。第一阶段持续6周，其间，双方交换各自扣押的部分对方人员。第二阶段停火谈判定于2月3日开始，讨论双方继续交换被扣押人员、以军全面撤出加沙地带、实现永久停火等事宜。

2月27日，巴勒斯坦获释人员回到加沙地带南部汗尤尼斯，与亲人团聚。 新华社发（里泽克·阿卜杜勒贾瓦德摄）

在停火第一阶段，以色列和哈马斯在“磕磕绊绊”中执行了多轮“换人”。哈马斯释放了25名被扣押以方人员、移交8名以方人员遗体，并在协议之外释放了5名泰国籍被扣押人员。以色列释放了约1900名巴勒斯坦在押人员。双方在这一过程中屡屡指责对方违反停火协议，也并未依照协议在2月初进行关于第二阶段停火的实质性谈判。

诉求差异大

在停火协议第一阶段进入尾声时，以色列、哈马斯和相关斡旋方于2月底在埃及首都开罗围绕下一阶段事宜进行了“紧密磋商”。然而，分析人士指出，磋商体现出双方核心诉求差异明显，预计继续推进停火协议的难度很大。

埃及安全部门匿名消息人士告诉新华社记者，以色列代表团在开罗谈判中提议将停火协议第一阶段延长42天，并继续释放以色列被扣押人员，换取以方释放巴勒斯坦囚犯和人道主义援助物资进入加沙地带。该消息人士还说，谈判并没有涉及停火协议第二阶段。

哈马斯则在2月28日发表声明，呼吁斡旋方和国际社会施压以色列，促使其进入加沙地带停火协议第二阶段。

分析人士指出，以色列当下的主要诉求是尽快释放所有以方在押人员，因此乐见相互“换人”的第一阶段持续下去，而哈马斯则希望尽快进入第二阶段，明确以色列全面撤军、双方实现永久停火的时间表。以色列《国土报》分析说，如果哈马斯也同意延长第一阶段，无疑会失去目前唯一的重要筹码。可以说，只要没有明确以方全面撤军、结束战斗的期限，就不可能期待所有以方被扣押人员获释。

此外，以色列总理内塔尼亚胡此前坚持要实现的军事行动目标包括摧毁哈马斯军事能力，而哈马斯誓言不会放下武器，双方立场相去甚远。多家以色列媒体还指出，内塔尼亚胡政府在推进第二阶段谈判时顾虑重重，也源于国内部分内阁成员仅支持停火协议第一阶段，要求政府明确承诺未来加沙地带不再对以色列构成安全威胁。

这是1月19日从以色列南部拍摄的加沙地带遭袭情况。新华社发（吉尔·科恩·马根摄）

停火前景不明

分析人士认为，目前双方分歧明显，以军持续在加沙地带保持军事高压，加之美国“助攻”，这都令加沙停火能否持续、第二阶段谈判能否取得进展充满变数。

美国《纽约时报》援引匿名以国防官员的话说，以军已为在加沙地带发起“新的激战”做好充分准备。据以色列电视台3月1日报道，过去几天以军一直在演习，以便能迅速返回根据停火协议撤出的加沙地区。以国防部长卡茨日前也强调，实现让更多乃至所有被扣押人员获释的最有效方式仍是“真实可靠的军事威慑”。

沙特《阿拉伯新闻》日报网站评论说，加沙停火协议第一阶段执行得不算顺利，加深了哈马斯与以色列之间的不信任。对于以色列而言，它既想让所有在押人员获释，又想彻底消灭哈马斯，这意味着停火协议第二阶段能否顺利推进将面临极大挑战。

与此同时，美国作为以色列在中东地区最大的保护伞仍在为以色列持续军事打击提供帮助。美国政府在过去一个月内两次批准对以色列的“紧急”军售，包括炸弹、导弹和相关设备等，总价值近100亿美元。

卡塔尔哈马德·本·哈利法大学副教授史蒂文·赖特告诉新华社记者，特朗普政府对以色列的支持比拜登政府更加坚定，两届美国政府都忽视了巴勒斯坦人民的根本诉求与权益，这增加了停火协议能否继续执行的不确定性，加沙地带实现持久和平的前景远未明朗。

(责编：曹欣悦、崔越)