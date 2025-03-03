新华社洛杉矶3月2日电 美国私营企业“萤火虫”航空航天公司2日宣布，其研发的月球着陆器“蓝色幽灵”号2日在月球表面成功着陆。“蓝色幽灵”号将在月球开展多项工作，帮助人类进一步了解月球环境，为未来人类登月任务做准备。

“萤火虫”公司官网消息显示，“蓝色幽灵”号于美国中部时间2日2时34分（北京时间2日16时34分）确认成功着陆，着陆点为月球正面东北部名为“危海”的一处盆地内。随后，“蓝色幽灵”号传回了成功着陆后拍摄的第一张月球图像。

“萤火虫”公司官网称，该公司成为历史上第一家实现“完全成功月球着陆”的商业公司，“月球上的这一小步代表着商业探索的一大步”。去年2月，美国“直觉机器”公司的月球着陆器“奥德修斯”在月球着陆，但降落到月面时侧翻，任务提前终结。

“蓝色幽灵”号和日本太空技术企业“i太空公司”的月球着陆器“坚韧”号，于1月15日搭乘同一枚火箭从美国佛罗里达州发射升空。“坚韧”号还要飞行一段时间，然后在月球上的另外地点着陆。

“蓝色幽灵”号搭载了10款美国航天局科学技术仪器，着陆月球后将开展多项工作，包括月球地下钻探、风化层样本采集、耐辐射计算等。这些科学数据将帮助人类进一步了解月球环境以及太空天气和其他宇宙力量如何影响地球等，为未来人类登月任务做准备。

“萤火虫”公司是美航天局“月球商业运载服务计划”的月球着陆器承包商之一。该计划旨在向月球表面运送科学实验设备和货物，为美国“阿耳忒弥斯”登月计划奠定基础。

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