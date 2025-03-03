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多国领导人伦敦峰会宣布支持乌克兰四个步骤

2025年03月03日08:45 | 来源：新华网
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　　新华社伦敦3月2日电（记者郑博非）十余个欧洲和欧盟国家，以及乌克兰和加拿大的领导人2日在英国伦敦举行峰会，就乌克兰危机和欧洲防务问题进行讨论。英国首相斯塔默当天在峰会结束后宣布了支持乌克兰的四个步骤。

　　斯塔默在会后的新闻发布会上说，根据峰会讨论结果，各方一致同意支持乌克兰的四个步骤：继续向乌克兰提供军事援助，并对俄罗斯施加经济压力；实现持久和平必须确保乌克兰的主权和安全，乌克兰必须参与其中；达成和平协议后，继续加强乌克兰的防御能力，以阻止任何未来可能的安全威胁；建立一个致力于捍卫乌克兰和平协议并保证和平的联盟。

　　斯塔默同时宣布，英国将允许乌克兰使用16亿英镑的英国出口融资购买约5000枚防空导弹，这些导弹将在英国制造。英国准备与其他国家一道，通过提供“地面部队和空中力量”来支持和平协议。

　　斯塔默表示，与会各国同意英国、法国和其他国家与乌克兰合作制订一项停战计划，并将与美国讨论和推进这一计划。他强调，欧洲必须承担重任，但为了实现和平并取得成功，必须得到美国的大力支持。各方同意美国总统特朗普关于迫切需要实现持久和平的看法，各国领导人将很快再次会面，继续朝着实现乌克兰和平计划而努力。

　　据悉，乌克兰总统泽连斯基当天在参加完峰会后前往桑德灵厄姆宫与英国国王查尔斯三世会面。

(责编：曹欣悦、崔越)

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