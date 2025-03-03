新华社蒙得维的亚3月2日电（记者张铎 王钟毅）应乌拉圭东岸共和国政府邀请，国家主席习近平特使、农业农村部部长韩俊1日在乌拉圭首都蒙得维的亚出席乌新总统奥尔西就职仪式。2日，奥尔西在总统府会见韩俊。

韩俊向奥尔西转达了习近平主席的亲切问候和良好祝愿。韩俊表示，建交37年来，中乌关系始终保持健康稳定发展，成为不同政治体制、不同经济体量国家间相互尊重、和谐相处、合作共赢的典范。中方高度重视中乌关系发展，愿同乌方携手努力，推动中乌关系不断迈上新台阶，更好造福两国人民，为拉美地区乃至国际社会注入更多稳定性、确定性，推动构建人类命运共同体。

奥尔西请韩俊转达他对习近平主席的诚挚问候和良好祝愿，衷心感谢习近平主席派特使出席其就职仪式。奥尔西表示，乌历届政府均高度重视发展对华关系，社会各界对此拥有高度共识。乌新政府愿同中方不断深化两国全面战略伙伴关系，稳步加强各领域务实合作，共同捍卫多边主义和自由贸易，携手应对全球性挑战。

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