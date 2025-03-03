新华社伊斯坦布尔3月1日电 （记者王腾飞）据土耳其媒体3月1日报道，库尔德工人党当天宣布停火，并表示响应其被监禁领导人阿卜杜拉·厄贾兰的呼吁，将放下武器并解散。

库尔德工人党宣布，从即日起，其所有武装将在不受攻击的情况下开始停火，并将在厄贾兰的领导下放下武器并解散。

库尔德工人党还要求土耳其政府释放厄贾兰，让他正常工作与生活，库尔德工人党只有在厄贾兰的领导下才能实现这一切。

厄贾兰2月27日在一份声明中说，所有库尔德工人党武装人员必须放下武器，库尔德工人党必须自行解散。厄贾兰还表示将为此承担历史责任。

厄贾兰1999年被土耳其政府逮捕并关押在伊斯坦布尔附近的伊姆拉勒岛。2012年10月，土耳其政府开始与厄贾兰进行接触，开启推进解决土耳其库尔德问题的“和平进程”谈判。

库尔德工人党创建于1979年，寻求通过武力在土耳其与伊拉克、伊朗和叙利亚交界处的库尔德人聚居区建立独立国家，被土耳其列为恐怖组织。

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 11 版）

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