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在南非举行的第五届“共同金融”峰会呼吁——

加强融资合作  促进公平增长

本报记者 戴楷然
2025年03月03日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　由亚洲基础设施投资银行、南部非洲开发银行和法国开发署共同主办的第五届“共同金融”峰会2月26日至28日在南非开普敦举行。本届峰会的主题为“加强基础设施和金融体系建设，促进公正和可持续增长”。来自公共开发银行、国际组织、政府机构等约2500名代表围绕国际金融机构改革、非洲大陆基础设施投资、应对气候变化等议题进行深入讨论。

　　与会人士指出，近年来，地缘冲突加剧，全球经济复苏乏力，气候变化等挑战导致全球金融状况收紧，借贷成本上升，增加了发展中国家和欠发达国家的债务风险，也削弱了其投资能力。发展中国家和新兴经济体有关国际金融机构改革的呼声越来越高。“国际金融机构改革迫在眉睫，各方应采取行动解决债务和流动性问题，加大对发展中国家及欠发达国家的投资力度，增强其应对风险的能力。”联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德在会议开幕式致辞中指出。

　　作为发展中国家最为集中的大陆，非洲在基础设施建设、应对气候变化、数字化转型等领域面临较大资金缺口。如何吸引多边开发银行加大对非洲投资力度、调动更多私营部门的投资等，成为与会人士关注的重点。

　　南部非洲开发银行行长博图麦罗·摩萨克表示，在基础设施建设领域，多边开发银行既可以结合国家发展战略动员更多优惠融资，又可以调动私营部门的投资积极性。多边开发银行应回应所在国家或地区的诉求，助力完善供水、电力、医疗卫生等基础设施，提升民众生活水平。

　　非洲开发银行负责私营部门、基础设施和工业化的副行长所罗门·奎诺表示，多边开发银行和私营部门之间的协作至关重要，各方应为私营部门参与投资提供更便捷的途径和更有效的工具。

　　非洲大陆拥有丰富的关键矿产储备，全球绿色转型为非洲大陆关键矿产资源开发提供重要机遇。南非贸易、工业和竞争部部长帕克斯·陶表示，多边开发银行进行可持续转型融资时，不应局限于矿产资源的开采与加工，也应注重投资关键矿产的产业链与价值链。南非开普敦大学纳尔逊·曼德拉公共管理学院学者尼姆洛·扎克认为，关键矿产对于光伏等新能源产业的发展至关重要，非洲国家应抓住关键矿产带来的机遇，努力实现“绿色工业化”。

　　峰会期间，中国进出口银行与非洲金融公司签署了谅解备忘录，北京大学参与的“全球多边开发银行与发展融资机构数据库”也正式发布。法国开发署署长何睿欧表示，中国进出口银行、中国国家开发银行等机构与非洲多边开发银行建立了密切的关系，这有利于加强双方的知识共享和经验交流，推动更具包容性、更可持续的发展。

　　“共同金融”峰会是由多边开发银行组成的全球性网络，通过对话与合作，寻求建立更具包容性和可持续性的全球金融架构，推动全球经济治理朝着更加公正合理的方向发展。亚洲基础设施投资银行行长金立群表示，希望本届峰会引导多边开发银行在应对气候变化、加强基础设施建设和实现包容性经济增长等方面加大投资力度，推动全球可持续发展。

　　（本报开普敦3月2日电）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月03日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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