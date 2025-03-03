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二〇二五卡塔尔网络峰会在多哈举行

为全球初创企业搭建合作平台

本报记者  张志文
2025年03月03日05:43 | 来源：人民网－人民日报
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　　近日，为期4天的2025卡塔尔网络峰会在该国首都多哈举行。作为中东地区具有影响力的科技盛会之一，本届峰会吸引了来自120多个国家和地区的超过2.5万名与会者，围绕人工智能、自动驾驶、新能源、数字经济、网络安全、风险投资等议题，探讨全球科技发展的新趋势。

　　全球超过1500家初创企业参加本届峰会，数量较上届增加45%。峰会期间还举行了初创企业推介大赛，在海选中脱颖而出的35家全球企业，集中展示了在财务、教育、农业、环保等领域的创新成果。

　　近年来，海湾阿拉伯国家高度重视发展人工智能产业。根据咨询公司德勤与阿联酋穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学近日发布的联合研究报告，中东地区65%的机构计划加大人工智能投资力度。参加本届峰会的初创企业中，约17%致力于人工智能领域研发。峰会期间组织了120多场人工智能主题讨论，与会人士就人工智能的场景应用、产业投资、行业监管和技术迭代等话题进行分享。德勤中东首席执行官穆塔西姆·达贾尼认为，海湾阿拉伯国家大规模投资人工智能领域，以实现国家发展战略目标。

　　228家卡塔尔企业参加2025卡塔尔网络峰会。卡塔尔首相兼外交大臣穆罕默德在开幕式上表示，卡塔尔将继续打造全球创新和创业平台，同时积极推进监管改革，加快创造新的经济机会，助力私营部门发展。穆罕默德还宣布，卡塔尔投资局已建立一个规模为10亿美元的组合型基金，用于支持数字健康技术、金融科技、清洁能源、人工智能等领域的创新型初创企业。

　　峰会期间，卡塔尔本地机构与全球领先科技公司签署56项备忘录。其中，卡塔尔媒体城与中国华为公司签署协议，合作创建一个智慧媒体园区，将集成智能共享空间资产管理、跨云媒体聚合平台和下一代媒体内容存储架构等先进技术。这项合作将促进当地创意产业发展，吸引全球媒体企业入驻，支持卡塔尔实现“2030国家愿景”。

　　卡塔尔投资促进署投资关系部高级主管法赫德·阿里·库瓦里说：“我们欢迎中国企业在所有的经济领域与卡塔尔开展合作。中国企业不仅拥有超大的业务规模，也具备强大的生态系统。中国在帮助卡塔尔完善基础设施方面发挥了巨大作用。”

　　《 人民日报 》（ 2025年03月03日 11 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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