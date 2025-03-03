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“讲好阿中友好交往的故事”

——访阿曼中国友好论坛秘书长哈提姆·塔伊

本报记者  管克江
2025年03月03日05:40 | 来源：人民网－人民日报
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　　“阿中关系正处在历史最好时期，阿曼各方期待抓住机遇，同中方进一步深化合作，实现互利共赢、共同发展。”阿曼中国友好论坛秘书长、《观点报》总编辑哈提姆·塔伊日前在接受本报记者专访时表示，阿中友好源远流长，推进各领域务实合作符合两国人民的共同愿望。

　　近年来，阿曼与中国关系取得长足进展。在高质量共建“一带一路”框架下，双方经济、文化、教育、科技等领域的合作不断深化。目前，中国是阿曼最大的贸易伙伴，阿曼是中国在阿拉伯国家中第四大贸易伙伴。

　　塔伊强调，加强高质量共建“一带一路”倡议与阿曼“2040愿景”对接符合阿中双方利益，也反映了两国推动经济发展转型的共同愿望。双方各层级互访频繁，众多务实合作项目落地，正是双方发展战略对接的体现。中国—阿曼（杜库姆）产业园是阿中共建“一带一路”框架下的重要合作项目，众多中企参与推动阿曼经济社会发展进程。

　　塔伊是阿曼中国友好论坛的发起人，从很多新闻报道中读到了阿中友好交往的动人故事。多次访华过程中，他与中国朋友们认识到，双方都有进一步加强交流合作的强烈愿望。“我因此产生了创办阿曼中国友好论坛的想法，聚集双方的专家学者和友好人士，为探讨深化阿曼乃至阿拉伯国家与中国的友好合作关系提供平台。”他说。

　　塔伊表示，2023年举办的首届阿曼中国友好论坛主题为“巩固历史传统，共同迈向未来”，旨在凝聚各界人士共识，为增进阿中务实合作与人民友谊贡献力量。第二届论坛以“通往构建命运共同体之路”为主题，探讨深化双方关系的切实路径。第三届论坛将于今年在阿曼南部城市萨拉拉举行，议题将涵盖人工智能、可持续发展、旅游业、电子商务等领域。

　　塔伊认为，媒体在增进不同国家民众相互理解方面发挥着重要作用。当前世界进入新的动荡变革期，“阿中各界需要加强合作，共同讲好阿中友好交往的故事”。

　　（本报中东中心分社海瑟姆·穆扎恩参与采写）

　　《 人民日报 》（ 2025年03月03日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)

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