韩春霖

2024年上海合作组织阿斯塔纳峰会后，中国接任上海合作组织轮值主席国。习近平主席在“上海合作组织+”阿斯塔纳峰会上发表重要讲话强调，“我们要牢固树立命运共同体意识，始终秉持‘上海精神’，坚定不移走契合本国国情、符合本地区实际的发展道路，共同建设更加美好的上海合作组织家园，让各国人民安居、乐业、幸福”，并提出建设团结互信、和平安宁、繁荣发展、睦邻友好、公平正义的“五个共同家园”。各方对此反响热烈，认为上海合作组织为促进地区安全稳定和发展繁荣发挥着重要建设性作用，“上海精神”是上海合作组织发展壮大的生命力所在，为上海合作组织长远发展提供了根本遵循。

上海合作组织自2001年成立以来，已从最初6个成员国发展为由26个国家组成的“上海合作组织大家庭”，成为当今世界覆盖面积最大、人口最多的区域性国际组织。在互信、互利、平等、协商、尊重多样文明、谋求共同发展的“上海精神”指引下，上海合作组织全面推进政治、安全、经济、人文、对外交往、机制建设六大领域合作，走出了一条符合地区实际、契合各方需求的合作与发展道路，树立了构建新型国际关系的典范。

中国是上海合作组织创始成员国，始终将上海合作组织置于中国外交全局的特殊重要位置，愿同本组织伙伴团结协作，同更多认同“上海精神”的国家和国际组织携手并进，让构建人类命运共同体的前景更加光明可期。今年以来，中国担任上海合作组织轮值主席国工作加速推进。中方将主办一届友好、团结、成果丰硕的上海合作组织峰会，以及40余场机制性会议。中方还将举办上海合作组织政党论坛、减贫和可持续发展论坛、民间友好论坛暨友好城市论坛以及上海合作组织国家电影节等活动，不断深化上海合作组织政治安全、互联互通、经贸投资、绿色发展、人文交流等领域合作，继续推进运作机制改革，持续拓展国际交往合作，为“上海合作组织大家庭”成员和地区国家人民带来更多实际利益。

中国和哈萨克斯坦是上海合作组织各领域合作的积极倡导者、推动者和贡献者，共同为上海合作组织健康稳定发展作出重要贡献。双方在上海合作组织、联合国等多边组织框架内密切协作，践行真正的多边主义，维护两国以及广大发展中国家共同利益。中国积极支持哈方担任上海合作组织2023至2024年轮值主席国，共同推动阿斯塔纳峰会取得丰硕成果。哈萨克斯坦坚定支持中方轮值主席国工作，中哈两国元首签署的联合声明强调，共同推动上海合作组织各领域合作迈上新台阶。

中哈是永久全面战略伙伴，两国都处在各自发展振兴的关键阶段，是现代化道路上的同路人。中国愿同哈萨克斯坦继续加强协作，大力弘扬“上海精神”，共同建设更加美好的上海合作组织家园，更好维护地区安全稳定、促进成员国发展繁荣，为全球治理提供“上合方案”，为推动构建人类命运共同体贡献“上合力量”。

（作者为中国驻哈萨克斯坦大使）

《 人民日报 》（ 2025年03月03日 03 版）

(责编：赵欣悦、袁勃)