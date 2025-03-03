吴冠标

在侨乡福建泉州的王宫社区，王顺兴信局旧址主体建筑——船楼历经数个月修缮，于近期完成修缮加固工程。这座承载着侨批记忆的闽南建筑正以崭新姿态，迎接它的百岁生日。

“王顺兴信局浓缩了闽南侨批信局诞生发展的历史。”泉州市鲤城区文保中心主任林志福介绍，作为福建保存最完整、规模最大的侨批信局遗址之一，王顺兴信局总面积达3200平方米，由书房、奇园、船楼三部分组成，是见证福建省华侨史、邮政史、金融史的重要史迹。

1898年，泉州王宫人王世碑向清政府申请创办了王顺兴信局，并在菲律宾马尼拉设立经营地点，国内则选址于其家乡王宫，专营信款及汇兑业务，成为泉州首家在海外设局收汇的侨批信局。王世碑去世后，信局由其长子王为奇和侄子王为针负责，此次修缮加固的船楼，正是王为针于1925年建造，距今已有百年历史。

船楼因其外形貌似大船而得名，为中西合璧的二层外廊式风格建筑，内外皆有精致的雕花木门，二层则外覆木制百叶窗，廊间布有多个御敌枪孔，内庭还设置了隐式天井。

据资料记载，王世碑出身贫寒，19岁就在一条厦门至吕宋（今菲律宾）的帆船上工作，他待人和善，有不少侨客委托他向家人传送信款。随着时间推移，他成为一名“水客”，逐渐积累起创业资本。船楼的设计灵感便源自王为针对王氏家族靠船起家历史的铭记及其向海图强、续写先辈辉煌的期望。

然而，多年来船楼历经风雨侵蚀，建筑内大部分木构件虫蛀以及人为拆改破坏情况严重，二层外廊混凝土圈梁开裂，屋面檩条糟朽荷载过大，随时有坍塌的可能，急需进行全面修缮加固。

林志福说，此次全面修缮加固工作从2024年9月正式启动，坚持“修旧如旧”原则，选用与原建筑一致的材料，并依据原来的工艺技术，最大限度还原建筑历史风貌。

王顺兴信局的“焕新”，是泉州华侨历史遗存保护的缩影。近年来，泉州通过采用低冲击、微干扰的“绣花”功夫，修缮了160余处华侨历史建筑；依托华侨古民居，建设了200多个精品乡村侨史馆和侨领馆，让华侨历史遗存“历久弥新”。

今年起，泉州正式施行《泉州市华侨历史遗存保护条例》，采取“定义+列举”的方式对华侨历史遗存进行界定，并对华侨历史遗存的保护管理和传承利用做出相应规定，以守护海外华侨华人的乡愁记忆。

林志福透露，目前，王顺兴信局的奇园部分也已启动修缮工程。修缮完成后，该建筑或将与船楼共同被打造成闽南侨批档案文化展示场所。

王顺兴信局所在的王宫社区也将被打造成华侨历史文化街区。作为泉州首个“华侨+文旅”项目，王宫华侨历史文化街区建设涵盖了历史风貌建筑修缮、沿街店面改造、新建文创商店和青年旅社等，还将建设南洋美食广场、王宫华侨乡村记忆馆和侨批馆等文化场所。

（来源：中国侨网）

(责编：赵欣悦、袁勃)