吴 侃

塞浦路斯位于地中海的心脏地带，有“地中海的璀璨明珠”之称，岛上自然风光旖旎，还有很多珍贵的历史遗迹，蕴藏着深厚的人文历史。

作为这个美丽岛国上的唯一一所华文学校，塞浦路斯中文学校不仅有华裔学生，还吸引了很多当地人来学中文。近日，塞浦路斯中文学校校长韩梅梅分享了在当地从零开始办华文教育的故事。

塞浦路斯华人移民历史仅有三四十年，随着华二代达到学龄，中文教育需求日益迫切，韩梅梅最初联合几名家长开了一个小型的周末中文班。2012年前后，当地华裔学龄儿童已有近百人，韩梅梅萌生了办一所华文学校的想法。

“当时，我们面临没有场地、没有教材、没有老师的‘三无困境’。华侨华人居住分散且总数不多，进一步增加了办学难度。”韩梅梅说。

首先解决场地问题。韩梅梅第一时间想到了塞浦路斯首都尼科西亚的市政厅。她带着办学方案与市政厅负责人沟通，着重阐述希望为华裔孩子创造学中文的机会。出乎意料的是，对方不仅同意提供场地，还承诺给予部分经费支持。

2012年5月，塞浦路斯中文学校在尼科西亚市政厅的综合服务中心开办。起初，学校仅在周末上课，老师们利用业余时间教学。

2015年，韩梅梅辞去在塞浦路斯弗雷德里克大学的工作，将全部精力投入中文学校。2016年8月，市政厅援助项目结束，学校在市中心的住宅区租下一栋小楼，转为每周一至周六全日制授课。

“小楼当时很破败，墙面开裂，墙皮脱落。我们自己粉刷墙体，又装上一盏盏灯、摆上一张张桌椅，小楼慢慢有了学校的样子。”韩梅梅说，最终她和同事们布置出7间教室、1间综合教室，院子里还添置了儿童滑梯、跷跷板等游乐设施，供孩子们课间玩耍。

塞浦路斯中文学校现有近200名学生，学生年龄跨度很大，从2岁半到60岁都有。除幼儿、小学和中学组外，学校还特别开设成人组。成人组学员都是对中华文化感兴趣的当地民众，他们中有律师、会计、教师等。

韩梅梅介绍，学校采取小班教学模式，按照学生年龄段和中文水平分班，老师根据学生情况采用不同的教材和教法；师资方面，已形成由7名中文教师和1名文化课教师组成的团队，教师均具备专业背景，并通过定期教学研讨、专项培训来实现能力进阶。

“学校创办之初只有华裔学生，有的当地家长想让孩子学中文，却又担心周末上课会增加孩子的负担。但看到华裔学生的进步以及教职员工的投入后，当地家长的态度出现转变。现在，学生中，华裔和非华裔各占50%，当地学生对学中文的热情越来越高，暑期后我们开学稍晚，便常有孩子迫不及待地问家长何时复课。”韩梅梅说。

“有一名俄罗斯裔女孩从4岁就来学校学中文，已坚持10年，现在她的中文听、说、读、写能力都非常优秀。”韩梅梅说，还有一名当地孩子已经学了4年中文，曾代表塞浦路斯参加全球“汉语桥”总决赛并获奖，如今她已大学毕业，正准备到中国进修中文。

语言和文化是不可分割的。塞浦路斯中文学校也注重将语言学习和文化传承深度结合，开设了围棋、书法、国画、舞蹈等中华文化课程。

2019年，学校在塞浦路斯第二大城市利马索尔市开设分校。韩梅梅说：“此前，利马索尔的学生每周由家长开车送到尼科西亚上课，这样坚持了好几年，开设分校是为了让这些孩子免于奔波。目前，分校已有5个班共30多名学生。2024年9月，我们又在塞浦路斯第三大城市拉纳卡市建立了一所分校，目前有20余名学生。”

2021年，塞浦路斯中文学校与当地一所幼儿园合作，为幼儿园的50多名儿童教授中文，经过一个学年的学习，孩子们可以用中文进行简单对话。学校还与利马索尔和拉纳卡的几所中学和小学合作，在学校开设中文课程。

谈及未来发展，韩梅梅说，学校将幼儿中文教育作为重点方向之一，计划拓展与当地幼儿园的合作；同时，将持续强化师资建设与教学场地升级，并推动与当地教育体系接轨；此外，还将积极组织师生参与社区活动，助力华人家庭融入当地主流社会。

（来源：中国侨网）

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