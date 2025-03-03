广大侨商热议——

本报记者 严 瑜 贾平凡

近日，中国侨联召开学习习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话精神座谈会。中国侨联党组书记、主席万立骏出席会议并讲话。中国侨商联合会会员单位代表、中国侨联法律顾问委员会委员近60人参加会议。多位侨商代表在会上发言。

万立骏在讲话中强调，习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话为民营企业和侨商侨企在中国式现代化进程中实现更好发展，注入了强大动力、提供了根本遵循。要把学习贯彻习近平总书记重要讲话精神作为侨联组织、侨商组织当前和今后一个时期的重大政治任务：一是学深悟透精神，坚定发展信心，在推进中国式现代化中展现侨界担当；二是激发创新活力，发挥独特优势，在助推高质量发展中注入侨界动力；三是凝聚发展共识，提升服务水平，为侨界企业发展提供有力保障。

振奋人心 注入信心

“令广大侨企吃下一颗‘定心丸’”

谈及习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，侨商代表纷纷表示，深受鼓舞、倍感振奋。

“习近平总书记的重要讲话在海外华侨华人中产生巨大反响。”中国侨商联合会会长、正大集团资深董事长谢国民表示，民营企业座谈会释放了促进民营企业健康发展、高质量发展的重要信号，并就公平开放、执法监督、构建亲清政商关系等问题作出具体部署。“习近平总书记希望广大民营企业和民营企业家胸怀报国志、一心谋发展、守法善经营、先富促共富，这不仅提振了我们对中国经济的信心，更激励我们顺势而上、大有作为。”

国产大模型DeepSeek凭借卓越性能和广泛应用在全球人工智能领域引发轰动；宇树科技的人形机器人登上央视春晚舞台，展现科技与传统艺术完美融合的别样风采；国产动画电影《哪吒之魔童闹海》以精良制作收获高票房，掀起观影热潮……今年以来，中国民营企业展现出的创新活力和发展潜力令中国侨商联合会荣誉会长、玖龙纸业控股有限公司董事长张茵感慨不已。“这些成就让我们深切感受到民营企业创新发展的蓬勃力量。在这样的背景下，民营企业座谈会的召开恰逢其时，给包括侨企在内的民营企业注入强大信心。”张茵说。

“方向更清晰，目标更明确！”中国侨商联合会常务副会长、陕西小骆驼海外仓科技有限公司董事长雷宁说，习近平总书记在民营企业座谈会上的重要讲话，充分肯定了民营经济的发展成就和重要贡献，深入分析了民营经济面临的重大机遇和现实挑战，明确提出了民营企业家要勇担重任的时代要求，为民营经济健康发展、民营企业参与中国式现代化指明了方向。

“民营企业座谈会强调为民营企业发展提供政策支持和法治保障，让广大侨企吃下一颗‘定心丸’。”中国侨商联合会常务副会长、富华国际集团董事长赵勇表示，侨企一直以来都是助力祖国经济发展的重要力量，是沟通海内外的重要桥梁，具有分布行业广泛、涉足领域多元的特点。“今后，我们更应发挥背靠祖国、面向海外的优势，在推进产业数字化转型、推动智能制造等方面抓住机遇，不断提升国际竞争力，助力中国经济高质量发展。”

中国侨商联合会常务副会长、广东中环投资集团董事局主席林少华认为，习近平总书记在民营企业座谈会上提出“要按照中国特色现代企业制度要求完善企业治理结构”“重视企业接班人培养”等要求，具有很强的现实针对性和指导性。“要打造‘百年老店’，让企业成为‘常青树’，必须有先进的管理制度和治理结构，才能更好应对外部挑战、突破自身瓶颈、抓住发展机遇。同时，重视培养、锻炼企业接班人，有助于企业持续健康发展、薪火相传。”

大显身手 正当其时

“找准自身定位，取得更大发展”

民营经济是推进中国式现代化的生力军，是高质量发展的重要基础。如今，中国民营经济已经形成相当的规模、占有很重的分量，不少新亮点可圈可点。在这其中，广大侨企发挥积极作用。习近平总书记在民营企业座谈会上重要讲话让广大侨企的动力更强、干劲更足。

“习近平总书记在民营企业座谈会上强调，新时代新征程民营经济发展前景广阔、大有可为，广大民营企业和民营企业家大显身手正当其时。这一论断犹如定海神针，给民营经济发展注入信心。”中国侨商联合会常务副会长、上海友力投资股份有限公司副董事长兼总经理陈坤校表示，目前，共建“一带一路”倡议、长三角一体化发展等一系列重大战略深入推进，带来前所未有的机遇，侨企应当融入国家发展大局，找准自身定位，取得更大发展。

“在山东，众多侨企在制造业、服务业、高新技术产业等领域开花结果，不仅创造经济效益，还带动当地产业转型升级。”中国侨商联合会常务副会长、三庆实业集团有限公司董事长吴立春多年来扎根山东，致力于推动当地职业教育发展。他认为，民营企业的发展离不开人才，职业教育作为培养高技能人才的主阵地，与民营企业的发展需求紧密相连。“今后，我们将根据市场需求和产业发展趋势，不断提高人才培养质量。同时，引进国外优质教育资源，积极推动职业教育的国际化发展。”

2015年，深圳市侨商智库研究院联合民间侨界力量，共同创办华人华侨产业交易会（简称“侨交会”），为服务海外企业进入中国、促进中国企业走向海外搭建了一个重要平台。“如今，侨交会累计举办8届国内展、15场境外展，服务超6000家企业，促成跨境合作2300多项，成为‘民间侨界第一展’。”中国侨商联合会常务副会长、深圳市侨商智库研究院理事长郑汉明介绍，2025年侨交会将举办8场境外展，新增中东、中亚市场，并启动数字平台联动国内外供应链，以“民间外交+经贸合作”服务国家“双循环”新发展格局。

在中亚搭建全天候国际物流体系，促进中国和中亚地区的贸易往来；在中亚承接各类基础设施建设项目，通过引入国内电商平台扩大中亚国家产品的销售渠道……在中亚地区深耕20多年，哈萨克斯坦陕西商会会长、陕西陕哈集团董事长何诚对中国市场的巨大潜力以及中国对外开放的坚定决心深有感触。“我们将通过贸易、投资等方式，进一步深化中外合作关系，推动实现中国和中亚优势互补、互利共赢。”

看好中国 加大投资

“做强做优做大企业，在广阔舞台发光”

展望未来，侨商代表表示，作为民营企业的重要组成部分，侨企要保持发展定力、增强发展信心，以爱拼会赢的精气神，投身中国这片热土，为推进中国式现代化、牵线中外合作交流作出新贡献。

“中共二十大以来，金鹰集团在中国新增投资将近500亿元人民币。2024年和2025年，国家发展改革委审定公布的第七、第八批共22个全国重大外资项目中，有3个是金鹰集团在江苏、山东新增的项目。今后，我们将继续扩大在华投资，并重点聚焦新质生产力方向。”新加坡金鹰集团中国区副总裁赵勇说。

“营商环境是市场经济的培育之土，是市场主体的生命之氧。中国一系列优化营商环境的务实举措，为各种所有制经济在中国健康发展提供了肥沃土壤。我们将专心致志做强做优做大企业，在广阔舞台发光发热。”中国侨商联合会副会长、安发国际控股集团总裁高炜表示，他和团队将积极响应“健康中国 2030”等国家战略的号召，继续深耕生物医药与大健康产业，持续加大研发投入，不断推进智能制造和中医药传承创新发展，为产业融合发展作出更多贡献。

“我们在中国这片热土投资兴业的信心和决心更加坚定。”中国侨商联合会常务副会长、伟鹏控股集团董事长喻鹏表示，民营企业座谈会激发了广大侨企抢占科技竞争新高地、未来产业新赛道、经济发展新引擎的热忱动能和无限潜力。作为湖北省侨商协会会长，喻鹏称，在进一步加大自身企业在华投资、布局中国的同时，他和协会同事将充分发挥侨商组织的平台作用，通过“以商引商”扩大招商半径，以知名侨企的号召力和朋友圈，吸引更多侨企到武汉投资。

“我们始终坚信，国家的战略定力和政策的延续稳定是侨企发展的压舱石，科技创新的星辰大海是侨企加速前进的主航道，厚植文化底蕴是侨企发展的优势点。当前，中国经济向‘新’而行、向‘高’攀登，我们侨企将在继续做好连接中外‘桥梁’的同时，努力成为推动中国经济高质量发展的重要引擎。”中国侨商联合会副会长、金光集团APP副总裁翟京丽说。

中国侨商联合会副会长、中堡投资集团有限公司董事长曹燕灵也认为，侨商具有独特的国际视野和资源优势。“我们应当发挥自身优势，勇于探索新技术、新模式，为推动科技创新和产业升级贡献力量。同时，积极搭建交流平台，促进国内外企业间的合作与交流，推动中国与世界各国实现互利共赢。”

(责编：赵欣悦、袁勃)