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俄外长称部分欧洲国家希望俄乌冲突延续

2025年03月02日21:39 | 来源：新华网
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新华社莫斯科3月2日电（记者赵冰）俄罗斯外交部网站2日发布了该国外长拉夫罗夫接受俄媒采访的视频片段。拉夫罗夫在采访中表示，部分欧洲国家希望俄乌冲突延续。

拉夫罗夫说，美国明确表示希望结束俄乌冲突，但一些欧洲国家却希望以战争形式“继续盛宴”，这些国家正在阻止和平，英国还声称今年将向乌克兰提供大量武器。

关于部分欧洲国家计划向乌克兰派遣维和部队的设想，拉夫罗夫表示，对俄罗斯而言，欧洲维和部队出现在乌克兰，意味着乌克兰危机产生的根源将不会消失。

谈及俄美关系时，拉夫罗夫说，俄美两国“永远不可能在每一个国际问题上都保持一致看法，美方也承认这一点”。但双方承认，“一方面，存在共同利益时，不采取务实行动并寻求互利结果是愚蠢的；另一方面，存在不一致时，负责任大国有义务确保这种不一致不会导致战争”。拉夫罗夫表示，俄美双方在会谈中不是向对方发号施令，而是“两个严肃的国家坐下来讨论哪里出现了问题”。他说，任何负责任的两个国家之间的关系都应采取这种模式。

2月18日，俄美两国代表团在沙特阿拉伯首都利雅得举行会谈，就恢复双方外交使团正常运作和尽快结束俄乌冲突等达成共识。

(责编：袁勃、赵欣悦)

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