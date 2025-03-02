新华社耶路撒冷/加沙3月2日电（记者冯国芮 黄泽民）以色列总理办公室2日发表声明说，自即日起，以色列将暂停允许一切物资进入加沙地带。巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）表示，以色列决定采纳美方提出的临时停火方案是企图逃避与哈马斯达成的停火协议。

根据以方声明，作出上述决定的原因是加沙地带停火协议第一阶段换俘已完成，且哈马斯拒绝接受美国中东问题特使史蒂文·威特科夫提出的临时停火方案。以色列总理内塔尼亚胡表示，以方不会在被扣押人员未获释的情况下与哈马斯继续停火协议；如果哈马斯坚持拒绝接受威特科夫的方案，以色列将采取更多措施。

哈马斯2日表示，使以色列被扣押人员恢复正常生活的唯一途径是遵守停火协议，立即展开停火协议第二阶段谈判，且以方须履行承诺。

以色列总理办公室在2日早些时候发表的一份声明中表示，以方决定接受威特科夫提出的在斋月和逾越节期间实施临时停火的方案。根据该方案，在临时停火首日，即3月2日，哈马斯应释放以方剩余被扣押人员的一半，无论是尚在世人员还是遗体。如在此期间以色列和哈马斯达成永久停火协议，哈马斯将释放其余所有被扣押人员。

以色列与哈马斯1月15日就加沙地带停火达成协议，1月19日生效。停火第一阶段持续6周，定于3月1日结束。第二阶段停火谈判原定于2月3日开始。但在停火第一阶段，以色列和哈马斯屡屡指责对方违反停火协议，也并未依照协议在2月初进行关于第二阶段停火的实质性谈判。

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