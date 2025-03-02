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缅甸老电影《她的爱》数字修复版赠送暨重映仪式在仰光举行

2025年03月02日16:44 | 来源：人民网-国际频道
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人民网仰光3月2日电 （记者谢佳君）3月1日，缅甸老电影《她的爱》数字修复版赠送暨重映仪式在仰光举行，中国驻缅甸使馆郑志宏公参、缅宣传部部长貌貌翁、电影协会主席季梭吞，以及两国影视、媒体、缅华侨界约160名代表出席活动。

驻缅使馆郑志宏公参向缅甸宣传部部长貌貌翁移交缅甸老电影《她的爱》数字修复版。人民网记者 谢佳君摄

驻缅使馆郑志宏公参向缅甸宣传部部长貌貌翁移交缅甸老电影《她的爱》数字修复版。人民网记者 谢佳君摄

郑志宏致辞表示，中缅影视交流密切，《她的爱》是中方近年来继《鄂巴》后协助缅方数字修复的第二部老电影。影片于20世纪50年代就曾在中国放映并参加了中国举办的亚洲电影周，今天为庆祝中缅建交75周年重映，体现了中缅历久弥新的胞波情谊。中方将继续同缅方加强影视、媒体等领域合作，促进两国民心相通。

郑志宏公参发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

郑志宏公参发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

缅甸宣传部部长貌貌翁发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

缅甸宣传部部长貌貌翁发表致辞。人民网记者 谢佳君摄

貌貌翁感谢中方帮助修复珍贵电影资料，表示缅方愿同中方不断深化传统友好关系。随后，嘉宾们共同观影。

嘉宾们在重映仪式现场观看缅甸老电影《她的爱》数字修复版。人民网记者 谢佳君摄

嘉宾们在重映仪式现场观看缅甸老电影《她的爱》数字修复版。人民网记者 谢佳君摄

(责编：艾雯、吴成良)

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