人民网曼德勒3月1日电 （记者谢佳君）2月26日至28日，中国驻缅甸大使马珈赴曼德勒考察，驻曼德勒总领事高萍、使馆乔利参赞、李千国参赞、虞晋峰参赞等同行。

马珈大使一行参观曼德勒福庆语言电脑学校幼儿园。人民网记者 谢佳君摄

访问期间，马珈与曼德勒省首席部长妙昂举行会谈，双方就增进中缅友谊、促进地方合作、加强对中方项目人员安保等进行交流。

马珈大使一行走访海螺皎施水泥。人民网记者 谢佳君摄

马珈走访曼德勒福庆语言电脑学校并捐赠教学物资，鼓励该校继续发挥文化桥梁作用，深化中缅人文交融。

马珈大使一行走访曼德勒福庆语言电脑学校并捐赠教学物资。人民网记者 谢佳君摄

在与当地华侨华人代表的座谈会上，马珈勉励侨胞发挥融通中外优势，更好融入当地社会，在实现侨社长远发展同时，为中缅命运共同体建设发挥积极作用。

马珈大使一行走访中国援缅第二工业培训中心。人民网记者 谢佳君摄

马珈一行还走访了中国援缅曼德勒第二工业培训中心、海螺皎施水泥、中缅油气管道公司总部并同中资企业座谈，考察了澜湄合作专项基金支持的多个项目成果。

马珈大使一行走访中缅油气管道公司总部。人民网记者 谢佳君摄

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