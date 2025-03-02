新华社巴黎3月2日电 法国总统办公室1日说，美乌领导人2月28日发生激烈争吵后，法国总统马克龙已分别同乌克兰总统泽连斯基和美国总统特朗普交谈。马克龙还在接受媒体采访时呼吁这两位领导人保持“冷静”。

马克龙在接受法国媒体采访时将特朗普和泽连斯基在白宫的争执描述为“一场出了问题的新闻发布会”。马克龙说，每个人都应该“恢复冷静、相互尊重”，“如此我们才能向前迈进”。

马克龙表示，不相信特朗普与泽连斯基之间会出现裂痕。他认为，从长远来看，美国别无选择，只能继续支持乌克兰。美国在乌克兰问题上的任何“脱离”行为都不符合美国利益。

泽连斯基2月28日访美期间在白宫与特朗普、美国副总统万斯举行会谈。三人在媒体前爆发激烈争吵，泽连斯基提前离开白宫。双方计划在会晤后召开的联合记者会被取消，美乌矿产协议未签署。

泽连斯基随后在社交媒体平台X发文表示，感谢美国方面提供的所有支持。他写道，获得特朗普的支持至关重要，“他希望结束战争，但没有人比我们更希望和平”。

泽连斯基还表示，“我们已准备好签署矿产协议”，那将是“迈向安全保障的第一步”。

(责编：艾雯、刘叶婷)